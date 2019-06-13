搭飛機腰痠背痛？「7解決撇步」曝光...站起來尿尿超重要

▲旅遊中的腰酸背痛其實可以透過一些方式得到舒緩。（示意圖／達志影像）

文／麗塔

儘管你已經選了靠窗座位，而且鄰座還沒有乘客，但是下了飛機之後，你還是覺得全身痠痛。長途飛機引來的身體不適，經常是許多旅客第一天旅程無法順利進行的主因；所以到底該怎麼做才可以緩解機艙狹小無法避免的身體痠痛呢？Smarter Travel網站就整理了7點建議，旅客可以試試！

1.好好選擇你的班機



事實上，身體痠痛的原因非常複雜，在班機選擇上面，有兩派的說法。第一派的說法是，盡量讓轉機次數減少，會有這樣的想法主要是因為轉機次數越高的飛機，停留在座位的時間就會更多，所以如果轉機次數越少，飛行時間就能縮短，那麼痠痛的症狀就可以減輕。

但是另外一派的說法卻主張「將長程飛行切成好幾段」，也就是說，旅客可以不必一次飛很遠，這樣就有機會下飛機走走。

2.起身走動



當飛機警示燈熄滅之後，旅客就可以起身稍微走動，或是站在座位旁邊做一點簡單的伸展運動讓血液循環，只要不要一直維持坐姿，都能降低痠痛發生的可能性。



▲待警示燈熄滅之後，旅客可以起身上個廁所活動身體，別讓自己一直坐著。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



3.打包



打包絕對是以輕便為最高原則，平常很少穿的衣服也不需要帶出國，因為你可能原封不動帶回國；另外，體積太大無法放進機艙置物櫃的行李都盡量拖運，背包的帶子也要調整，盡量貼近你的身體，因為越鬆垮的背帶會讓身體感到吃力。

4.尋求旅館協助



當你發現腰酸背痛的時候，可以詢問旅館是否能將枕頭和床墊換成你熟悉的硬度，這樣或許就能讓症狀減輕一點。另外，在訂旅館之前也可以先確認裡面是否有電梯，這樣才不需要扛行李，或是確認旅館有無健身器材能用來放鬆肌肉。



▲如果搭飛機搭到腰痠背痛，下飛機後可以詢問旅館是否能更換枕頭或是床墊至熟悉的硬度。



5.準備個人需要的放鬆小物



除了機上枕之外，旅客也可以帶熱敷袋之類的個人放鬆小物，若是有必要，也應該要尋求醫生的處方，多帶一點藥在身上。

6.別讓行程太趕



很多人因為行程抓太緊，以至於從到達機場開始就很緊張，因此行程與行程之間最好多預留一些時間，不要太晚抵達登機門；上機之後，可以先聽一點喜歡的音樂，外套也可以先脫掉，創造一個比較舒適的飛行空間。

7.善待自己



如果你是飛行常客，那麼就請善用里程數，必要的時候就升等座位，這絕對有助於減緩腰酸背痛；如果你沒有里程數又不想多花錢，那麼抵達目的地時，可以到當地的按摩店按摩，或是可以在轉機期間找按摩椅按摩一下。