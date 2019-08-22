影迷快朝聖！《冰與火之歌》博物館新開幕　就在克羅埃西亞

▲冰與火之歌影集帶動取景地朝聖觀光。（圖／Game of Thrones粉絲頁）
文／麗塔
《冰與火之歌：權力遊戲》第八季上映，隨著每集的開播爛尾的批評周周加劇，但這卻不影響收視率以及旅客前往拍攝地點朝聖的意願，像是克羅埃西亞、冰島幾個城市，這幾年因為該劇湧入不少觀光客。最新的冰與火之歌主題博物館就在克羅埃西亞的第二大城「斯普利特」開幕，吸引許多影迷朝聖！
▲《冰與火之歌》帶動了冰島和克羅埃西亞的觀光業。（圖／翻攝自推特）
根據孤獨星球網站，冰與火之歌帶動的觀光旅遊不容小覷，像是君臨城（King's Landing）的取景地—杜布洛尼克（Dubrovnik），原先就是克羅埃西亞著名的度假勝地，而最新的博物館所在地則是龍后丹妮莉絲（Daenerys）所統治的奴隸灣城邦—彌林（Meereen）的取景地。
這個博物館共佔地300平方公尺，博物館門口迎賓的是三條龍當中最著名的卓耿（Drogon）；博物館內部展示了劇中的配件，像是服裝、頭盔、武器等等100多件展品，五個展廳分別展出不同的場景，包括君臨城、臨冬城、彌林等等，裡面還有劇中人物的蠟像，像是絕境長城以及異鬼首領夜王的雕像。
博物館現場還有導覽人員為旅客解說冰與火之歌的細節，所以不管是不是劇迷，都可以沉浸在博物館中所創造出來的世界。
Game of Thrones Museum Split地址：Bosanska ulica 9, Split, Croatia
開放時間：9:00~22:00
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Never forget what you are, for surely the world will not. Make it your strength. Then it can never be your weakness. Armour yourself in it, and it will never be used to hurt you. ~Tyrion Lannister #gameofthronessplit #gameofthronesfanshop #bosanska10 #ironthrone #got #gotseason8 #gameofthrones