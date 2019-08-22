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影迷快朝聖！《冰與火之歌》博物館新開幕　就在克羅埃西亞

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▲冰與火之歌影集帶動取景地朝聖觀光。（圖／Game of Thrones粉絲頁）

▲冰與火之歌影集帶動取景地朝聖觀光。（圖／Game of Thrones粉絲頁

文／麗塔

《冰與火之歌：權力遊戲》第八季上映，隨著每集的開播爛尾的批評周周加劇，但這卻不影響收視率以及旅客前往拍攝地點朝聖的意願，像是克羅埃西亞、冰島幾個城市，這幾年因為該劇湧入不少觀光客。最新的冰與火之歌主題博物館就在克羅埃西亞的第二大城「斯普利特」開幕，吸引許多影迷朝聖！

▲▼《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）未公開幕後花絮照。（圖／翻攝自推特）
▲《冰與火之歌》帶動了冰島和克羅埃西亞的觀光業。（圖／翻攝自推特）

根據孤獨星球網站，冰與火之歌帶動的觀光旅遊不容小覷，像是君臨城（King's Landing）的取景地—杜布洛尼克（Dubrovnik），原先就是克羅埃西亞著名的度假勝地，而最新的博物館所在地則是龍后丹妮莉絲（Daenerys）所統治的奴隸灣城邦—彌林（Meereen）的取景地。

這個博物館共佔地300平方公尺，博物館門口迎賓的是三條龍當中最著名的卓耿（Drogon）；博物館內部展示了劇中的配件，像是服裝、頭盔、武器等等100多件展品，五個展廳分別展出不同的場景，包括君臨城、臨冬城、彌林等等，裡面還有劇中人物的蠟像，像是絕境長城以及異鬼首領夜王的雕像。

博物館現場還有導覽人員為旅客解說冰與火之歌的細節，所以不管是不是劇迷，都可以沉浸在博物館中所創造出來的世界。

Game of Thrones Museum Split地址：Bosanska ulica 9, Split, Croatia
開放時間：9:00~22:00

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關鍵字： 克羅埃西亞旅遊 斯普利特 冰與火之歌博物館 歐洲旅遊

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