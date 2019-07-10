ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

line friends迷注意！全球最大概念店小鎮實景超好拍！

點評：真的超可愛！一進去少女心完全噴發><
ETtoday旅遊雲

▲▼杭州西湖LINE FRIENDS概念店。（圖／記者謝璩安攝）

▲杭州西湖LINE FRIENDS概念店。（圖／記者謝璩安攝，以下皆同。）

記者謝璩安／杭州報導、攝影

一直以來LINE FRIENDS家族受到非常多人的歡迎，可愛的角色們更是擁有超多粉絲，目前各地都有開設許多商店販賣系列商品，而座落在中國西湖旁、杭州購物中心的銀泰in77裡，就有一間全世界最大的LINE FRIENDS概念店！

▲▼杭州西湖LINE FRIENDS概念店。（圖／記者謝璩安攝）

▲一樓有三個落地窗，每個落地窗都可以看到超可愛的角色玩偶。

LINE FRIENDS杭州概念店座落在著名景點「西湖」的湖邊，也是屬於銀泰in77購物中心的店家，沿著賞景路線走就可以看到明顯又可愛的店門，嶄新又充滿現代感的商城對比上古老優美的景致，更能凸顯彼此的特別，也讓環遊西湖的遊客可以在疲憊的路程當中停下腳步，坐著和超萌的角色們一起喝杯咖啡。

▲▼杭州西湖LINE FRIENDS概念店。（圖／記者謝璩安攝）

▲櫃台上的整面牆設計成一個洋房建築，熊大、沙莉、兔兔都在這裡。

LINE FRIENDS杭州概念店總共有1300多平方公尺，整個建築物一共有三層，一樓是LINE FRIENDS系列商品販售區，從一進店裡往櫃檯方向看就可以看到有一個巨大的洋房設計，仿真模擬LINE FRIENDS家族的日常生活，相當可愛。除了有琳瑯滿目的商品以外，這裡還有一個超大的熊大打卡點！頭上戴著蝴蝶結的熊大有將近一層樓高，擺放在全粉紅的熊大家裡，成為店裡最受歡迎的拍照區。

▲▼杭州西湖LINE FRIENDS概念店。（圖／記者謝璩安攝）

▲一樓的商品區有很多聯名款和限定商品。

▲▼杭州西湖LINE FRIENDS概念店。（圖／記者謝璩安攝）

▲最受歡迎的熊大拍照區。

二樓和三樓則是另外付費的LINE FRIENDS Village小鎮場景體驗區，呈現了所有家族成員的生活樣貌，書房、超市、浴室、餐廳和廚房都可以在這裡看到，還有一超大的熊大DJ舞台，怎麼拍都好看。這裡最低的套餐收費是一人38人民幣，鹹食和甜點都有，除了餐點超可愛以外，還有很多意想不到的驚喜等著被發現。

▲▼杭州西湖LINE FRIENDS概念店。（圖／記者謝璩安攝）

▲LINE FRIENDS Village小鎮實景體驗區入口。

如果在漫步西湖的過程中感到疲憊，或是身為一個LINE FRIENDS迷，那杭州西湖這家分店一定是踩點的不二選擇！不管是充滿少女心還是愛買可愛小物的遊客，在這裡都可以獲得超大滿足，參觀結束之後不妨到一樓戶外咖啡館買杯飲料，繼續接下來的旅程吧！

▲▼杭州西湖LINE FRIENDS概念店。（圖／記者謝璩安攝）

▲一樓戶外的外帶區，餐點也都是超可愛的LINE FRIENDS系列。

LINE FRIENDS杭州西湖概念店

地址：中國杭州市上城區湖濱商圈
電話：057187115878

關鍵字： 中國 杭州 西湖 line friends概念店 中國旅遊 杭州旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

推薦閱讀

星巴克迷必朝聖！世界第二大星巴克臻選烘焙工坊

成都網紅城一天都逛不完！innisfree cafe、必買潮牌中國李寧都在這

日本海外最大規模旗艦店！座落在成都寺廟中的無印良品

東方明珠一日遊攻略看這裡！登塔、遊船、迪士尼通通有

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

去開山里要吃什麼？　意外釣出神級美食

咬下會爆漿！桃園巷弄古早味飯糰

6米高巨人！高雄樂高工廠免門票

動作要快！走進奧地利世界級小鎮

台南市長分享開山里6家美食

高雄4大暑假限定免費親子景點

礁溪新飯店「品文旅」內部搶先看

台中人氣臭豆腐又酥又嫩超銷魂！

台南獨木舟、SUP立式划槳免費玩

「石碇秘境」一日遊神隱去！

熱門行程

最新新聞更多

line friends小鎮實景超好..

台北麻辣鴛鴦鍋必點香濃牛尾牛肉麵

Mamak檔進駐微風本館

馬來西亞自由行必玩4大區景點

這一鍋推出溫度折扣優惠

北台灣最夯！朝聖福隆沙雕神作

宜蘭絕美！壯圍沙丘旅遊服務園區

最夯打卡地點～東北角絕美海景

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366