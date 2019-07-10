line friends迷注意！全球最大概念店小鎮實景超好拍！

點評：真的超可愛！一進去少女心完全噴發><

▲杭州西湖LINE FRIENDS概念店。（圖／記者謝璩安攝，以下皆同。）

記者謝璩安／杭州報導、攝影

一直以來LINE FRIENDS家族受到非常多人的歡迎，可愛的角色們更是擁有超多粉絲，目前各地都有開設許多商店販賣系列商品，而座落在中國西湖旁、杭州購物中心的銀泰in77裡，就有一間全世界最大的LINE FRIENDS概念店！

▲一樓有三個落地窗，每個落地窗都可以看到超可愛的角色玩偶。

LINE FRIENDS杭州概念店座落在著名景點「西湖」的湖邊，也是屬於銀泰in77購物中心的店家，沿著賞景路線走就可以看到明顯又可愛的店門，嶄新又充滿現代感的商城對比上古老優美的景致，更能凸顯彼此的特別，也讓環遊西湖的遊客可以在疲憊的路程當中停下腳步，坐著和超萌的角色們一起喝杯咖啡。

▲櫃台上的整面牆設計成一個洋房建築，熊大、沙莉、兔兔都在這裡。

LINE FRIENDS杭州概念店總共有1300多平方公尺，整個建築物一共有三層，一樓是LINE FRIENDS系列商品販售區，從一進店裡往櫃檯方向看就可以看到有一個巨大的洋房設計，仿真模擬LINE FRIENDS家族的日常生活，相當可愛。除了有琳瑯滿目的商品以外，這裡還有一個超大的熊大打卡點！頭上戴著蝴蝶結的熊大有將近一層樓高，擺放在全粉紅的熊大家裡，成為店裡最受歡迎的拍照區。

▲一樓的商品區有很多聯名款和限定商品。

▲最受歡迎的熊大拍照區。

二樓和三樓則是另外付費的LINE FRIENDS Village小鎮場景體驗區，呈現了所有家族成員的生活樣貌，書房、超市、浴室、餐廳和廚房都可以在這裡看到，還有一超大的熊大DJ舞台，怎麼拍都好看。這裡最低的套餐收費是一人38人民幣，鹹食和甜點都有，除了餐點超可愛以外，還有很多意想不到的驚喜等著被發現。

▲LINE FRIENDS Village小鎮實景體驗區入口。

如果在漫步西湖的過程中感到疲憊，或是身為一個LINE FRIENDS迷，那杭州西湖這家分店一定是踩點的不二選擇！不管是充滿少女心還是愛買可愛小物的遊客，在這裡都可以獲得超大滿足，參觀結束之後不妨到一樓戶外咖啡館買杯飲料，繼續接下來的旅程吧！

▲一樓戶外的外帶區，餐點也都是超可愛的LINE FRIENDS系列。



LINE FRIENDS杭州西湖概念店

地址：中國杭州市上城區湖濱商圈

電話：057187115878