五月就是要追桐花雪　全台18條賞桐秘境懶人包

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每年四月至五月是最浪漫的油桐花開季節，全台山頭將續飄起美麗的五月雪，現在各地的油桐花已經有花苞或者是吐花，而苗栗與南投已經有油桐花開始綻放，近期想賞桐的朋友們，可參考以下全台精選18條賞花古道秘境。



▲新北市的油桐花約在5月左右盛開。（圖／資料照)



基隆

1.七堵瑪陵坑富民親水步道

地點：基隆市七堵區瑪陵坑大華三路附近

富民親水公園內有著清澈的小溪瑪陵坑溪流經，小蝦小魚自在悠遊其中，環境優美讓人放鬆。園內有一條長約850公尺的瑪西賞桐步道，每到五月時桐花綻放十分趁著假日去走走。

新北市

2.汐止、石碇、木柵賞桐步道(汐碇路、樟湖步道)

地點：新北市汐止區往石碇路段、木柵指南路三段

汐止、石碇山區的汐碇路是新北市著名賞桐景點，清幽的環境每到五月就能在路旁欣賞桐花雪，此外，木柵指南路三段的樟湖步道，也是桐花祭期間遊客與攝影愛好者的賞花好去處。

3.桐花公園賞桐步道

地點：新北市土城區承天路底

土城桐花公園是大台北地區賞桐花最佳景點，油桐樹遍佈每到花開時分美景如畫，踩著白色花毯心情格外放鬆，可說是北台灣最美、最容易到達的桐花景點，桐花公園內有完整的步道、看臺等，等著賞花遊客來驚艷。

4.三峽鳶山步道

地點：新北市三峽區鳶峰路附近

鳶山海拔321公尺，步道全長約5.7公里，這裡除了夜景迷人外，四、五月份桐花綻放，整座山頭就像覆蓋一層白雪般浪漫，白天與夜晚都能欣賞不同的美。



▲小粗坑古道、粗坑窯步道桐花。（圖／取自客家桐花季官網)



桃園

5.小粗坑古道、粗坑窯步道

地點：桃園縣龍潭鄉高平村粗坑2鄰

臨近「粗坑窯」的小粗坑古道全長約1.3公里，滿開的純白桐花覆蓋著古道，就如同走進畫裡，每年吸引大批遊客朝聖，古道沿著小粗坑溪溯溪而上，聽著溪水潺潺，雪白桐花不經意掉落在小溪、青苔上成了最美景緻。

6.金面山古道

地點：大溪鎮美華里

金面山古道可說是真正的賞桐秘境，這條林相古道未經太多人為破壞，遊客能沐浴在原始的大自然芬多精當中大口深呼吸，桐花開時滿地白花毯，散發靜謐清幽的氛圍，金面山因山頂上滿佈石英砂岩陽光照射會閃耀發光得其名，也因此爬此條古道並不輕鬆喔。

7.大艽芎古道

地點：桃園大溪頭寮

大艽芎古道不僅是登山客的最愛也是賞桐花的好地點，四五月份桐花盛開，能漫步在滿山雪白花瓣的詩情畫意中，乾淨清幽的環境，到了夜晚還可發現螢火蟲的蹤跡。

新竹

8.九芎湖步道群(霽月、九福、觀南步道)

地點：新竹新埔照門休閒農業區內

九芎湖周圍一共有三條步道，分別是霽月步道、九福步道與觀南步道，沿著步道前行，能跳望山腳下美麗風景。五月桐花開，三座步道都能欣賞到夏之雪的魅力，適合安排一趟桐花洗淨心靈之旅。

9.馬武督探索森林

地點：新竹縣關西鎮錦山里12鄰138-3號

馬武督探索森林是一座美麗森林教室，園區規劃完善，非常適合一家大小一同來追逐森林裡飄落的桐花花瓣，留下最美好的五月記憶。





▲挑鹽古道桐花散落一地的美景。（圖／取自客家桐花季官網)



苗栗

10.三角山暨雙峰山桐花步道( 銅鑼雙峰古道、樟樹社區慈惠堂)

地點：苗栗縣銅鑼鄉13號省道東側(雙峰古道入口)

三角山暨雙峰山桐花步道，是條平易近人的賞花步道，平日就是附近居民喜愛的健走路線，每年最引人入勝的景致莫過於四、五月份桐花綻放時，如詩如畫的夏日白雪景象烙印人心。

11.四月雪賞桐步道

地點：苗栗縣三義鄉廣盛村廣聲新城88號(三義木雕博物館旁)

苗栗銅鑼鄉與三義擁有許多知名的賞桐花景點，四月雪小徑又稱「慈濟山賞桐步道」，是三義近郊最容易到達的賞桐小徑，行走到中段時，會經過100、200公尺長的油桐樹林，沿途兩側下起桐花雪，景色多浪漫。

12.挑鹽古道

地點：苗栗縣通霄鎮挑鹽古道

位於苗栗縣通霄鎮的挑鹽古道，其中一段為銅鑼騎單車必經之路。騎著單車經過鋪滿桐花的道路，可謂是單車獨家賞桐秘境。

13.挑茶古道

地點：苗栗縣卓蘭鎮豐田里185號金葉山莊旁

台中

14.外埔區永豐里桐花步道

地點：臺中市外埔區永豐里六分路(永豐里虎腳庄農夫市集旁)

位於外埔區的永豐里、六分里桐花步道，舊稱水流東情人幽徑，當地居民於水圳兩旁種滿桐花，大圳旁每年四到五月下起桐花雪，非常適合漫步、騎單車悠閒度過，是外埔在地人私房賞花路線。



▲挑水古道是熱門賞桐花景點。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



彰化

15.八卦山稜線步道

地點：彰化八卦山139 線

彰化八卦山139 線是知名的賞桐景點，沿著山稜線大彰路兩側生長的油桐樹林道終年常綠，到了花開季節，山頭下起花瓣雪，桐花紛飛能感受滿滿詩情畫意的五月浪漫。

16.挑水古道

地點：彰化縣芬園鄉溪頭村員草路159號左側旁路口148縣道

挑水古道全長約2公里，入口處有棵千年迎賓桐樹，每年逢油桐花季，地上立即覆上滿滿花瓣，就像是純白地毯般。越深入古道，越能驚見茂盛的桐花群滿地四散，是賞花遊客必訪景點。

▲挑水古道是熱門賞桐花景點。（圖／攝影師《飛翔在天際》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

嘉義

17.圓林仔桐花步道

地點：嘉義市後庄里圓林仔社區

其所屬範圍約50公頃，擁有約300年之歷史，該社區以自然生態與藝術為永續發展特色，擁有豐沛自然及人文景觀，同時也有500株油桐花。

台東

18 .龍田桐花大道

地點：台東縣鹿野鄉龍田村北二路六六號

油桐樹散生在鹿野鄉山麓及平地，每年三、四月份，雪白油桐花開滿山區，其中龍田、永安、瑞源更有密集的油桐花，是每年全國最早開花的地區，而龍田桐花大道更是台東最佳的賞桐花景點。