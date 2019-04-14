苗栗花草天堂「繡球花季」搶先開跑！還有全新空中花廊道

▲花露農場內繡球花已提前盛開。（圖／網友ig@solalachu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

全台第一波繡球花季開始了！中部人不用到陽明山，苗栗卓蘭的花露農場繡球花季已在昨（13日）開跑，今天一早就湧入大批旅客賞花。場長陳基能表示，今年繡球花品種、色系均有增加，大約數量是去年的5倍，今年也特別新增空中花卉廊道，旅客可以由上往下眺望花海，頗有樹屋的感覺。4月13日起門票調整為200元，可扺園內消費100元。





▲花露農場繡球花提前盛開，讓旅客們又驚又喜。（圖／翻攝自花露休閒農場粉絲專頁）

每年5月起是繡球花季，苗栗卓蘭的花露農場繡球花卻提前盛開，讓旅客們又驚又喜，享受被繽紛花朵簇擁的愉悅。廣達3.2公頃的農場，除了五顏六色的繡球花，最大的香草能量花園種植各種香草植物，後方紫色薰衣草花季已於4月5日結束。漫步園區，花草夾雜精油芳香撲鼻而來，瞬間將煩憂一掃而空，相當療癒。

▲▼今天一早就湧入大批旅客賞花。（圖／翻攝自花露休閒農場粉絲專頁）

園區不只有讓女孩瘋狂拍照的花花草草，吸睛點還有隱身園區後方的精油城堡。外觀以中世紀歐洲堡壘印象打造，仿香茅精油桶所設計的巨大瓶子，配上佈滿外牆的攀緣植物，與前方大片草地一同入鏡，彷彿置身歐洲童話場景。

▲花露休閒農場內藏有中古歐洲風格的精油城堡。（圖／記者彭懷玉攝，下圖同）

「花露農場」規劃出不同主題區，另外還有雨林部落餐廳，將牆壁刻意挖空，結合漂流木、椰林、茅草、熱帶植物營造出熱帶島嶼的氣息，園內還特別於池塘旁施放乾冰，塑造雲霧般絕美意境。拍累了，躺在漂流木搖搖椅上放空，讓人想賴在這座花草天堂一整天。

▲雨林部落餐廳結合漂流木、椰林、茅草、熱帶植物營造出熱帶島嶼的氣息。



花露休閒農場已是30年老字號農場，原本是塊荒蕪的柑橘園，經農場主一點一滴的灌溉堆砌，才成就花草農場、餐廳、住宿等多功能療癒場所，大家賞花之餘，切記愛惜園區內一草一木，做個有道德感的旅人。

花露休閒農場



地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里43-3號



營業時間：平日09:00~17:00；假日08:30~17:30（周三休）



消費方式：入園需收200元門票費用，可以抵園內100元消費