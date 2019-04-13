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心心相印地景「暖心公園」啟用　基隆暖暖新添打卡新亮點

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▲ 心心相印地景「暖心公園」啟用 暖暖新添打卡新亮點。（圖／基隆市政府提供）

▲▼ 心心相印地景「暖心公園」啟用，暖暖新添打卡新亮點。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市暖暖區暖暖溪旁一處閒置已久、雜草叢生的國有土地闢建而成的「暖心公園」，13日上午正式落成啟用，許多鄰近地區的居民都到場共襄盛舉，許多民眾都同聲肯定市府的用心，市長林右昌表示，暖心公園是由立委蔡適應爭取經費、市府配合執行，除了希望地方民眾要善加利用，更要一起維護公園的環境。

13日上午的開幕活動主題為「暖心公園遇見愛」，選在春暖花開的春天開幕，搭配活動節目表演，與這次的主題相互映襯，更突顯地方民眾對這座公園的期待。暖心公園內建置3組心型地景設施及野餐空間，配合暖暖溪側列植櫻花樹，心型造景結合美好景色，希望讓情侶及遊客能夠留連忘返，進而成為休憩打卡熱點。

▲ 心心相印地景「暖心公園」啟用 暖暖新添打卡新亮點。（圖／基隆市政府提供）

林右昌表示，暖心公園原本雜林叢生、廢棄棚架及雜物堆置，對地方環境及暖暖溪周邊景觀造成很大的視覺衝突，經由區公所爭取內政部營建署城鎮之心工程計畫補助經費，終於闢建成為浪漫及休憩兼具的暖心公園。

林右昌指出，暖暖地區相當具有發展潛力優勢，親水公園改建後帶來地方觀光契機，市府也希望營造更為親水的環境，現在童軍露營場可望在今年夏天完成、委外經營，另外暖東苗圃也正在施工，一併完成環山步道，與暖暖運動公園串接，未來將成為小朋友環境教育的最佳場域。

▲ 心心相印地景「暖心公園」啟用 暖暖新添打卡新亮點。（圖／基隆市政府提供）

林右昌強調，暖心公園能夠順利闢建完成，要感謝菜適應委員積極爭取內政部營建署城鎮之心700萬元經費，除了希望地方民眾要善加利用這個得來不易的遊憩空間，也呼籲大家都要共同維護環境整潔，讓這裡變的更好。

暖暖區區長蔡春堂說，暖心公園及親水公園，保留了地方純樸自然的環境特色，並沒有太多的人工設施雕琢，希望來到暖心公園的遊客或民眾，能夠悠閒漫步在園區之中，並細細品嚐地方濃厚的暖暖風情。

▲ 心心相印地景「暖心公園」啟用 暖暖新添打卡新亮點。（圖／基隆市政府提供）

▲ 心心相印地景「暖心公園」啟用 暖暖新添打卡新亮點。（圖／基隆市政府提供）

關鍵字： 內政部 蔡適應 基隆 暖心公園

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