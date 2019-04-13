澎湖海上花火節18日開幕！春遊補助＋離島最高可省1500元

▲澎湖國際海上花火節將在18日正式開幕。（圖／取自澎湖國際海上花火節臉書專頁）



記者陳涵茵／綜合報導

澎湖國際花火節即將於4月18日開幕，每年這時候正是澎湖島上最熱鬧的日子，今年碰上春遊補助，週日到週四出發還可省下每房每晚500元住宿費，飯店業者也推出優惠活動，今年出發朝聖花火節最划算。

澎湖國際花火節每年吸引大批遊客湧入，澎湖縣政府預告今年的花火節開幕跟往年不一樣，開幕當日將會出現100台無人機升空出演，並引進科技水濓作為創意科技藝術配套展演，開幕煙火秀預計將長達15分鐘。4月18日至6月27日前將於馬公觀音亭每週一和每週四施放，除了花火施放外還將規劃科技與燈光主題效果。

▲澎湖海上花火節每年吸引上萬人潮湧入。（圖／記者陳涵茵攝）



4到6月的春遊補助專案，針對自由行旅客，週日到週四不限年齡全台每日住宿補助一次500元；18到40歲青年，若到觀光局公布的30個經典小鎮、10個客庄小鎮和台灣離島遊玩，可各再加碼補助500元，等於最高可以補助1500元，不過要注意的是，補助費無法同天領取，需分3次入住或是停留3晚才可使用。

▲春遊補助離島再加碼。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，星級飯店也推出優惠方案，澎澄飯店推出「3天2夜 海上星光燦爛」住房專案，避開擁擠的人潮，搭船出海前往最佳觀賞區，搭配春遊補助最高可折抵1,000元，三天二夜平均每人不到4,500元，可享海上遊花火及享受飯店無邊際高空泳池，再贈送海上花火船票。6月27日閉幕官方再推出包船出海遊程，航程共約50分鐘。只要於官網訂房當天入住的旅客，都可以享受免費登船近距離欣賞美麗煙火，限量40位名額。

▲搭船在海中央欣賞花火美景。（圖／澎湖福朋喜來登酒店提供）

澎湖福朋喜來登也推出「夏戀花火祭」住房專案應戰， 讓住客可以乘遊艇賞花火、大啖海鮮BBQ，規劃一系列的住房行程，入住港景豪華雙床客房。