人人都吃得起　這3家台北米其林美食只要20元就吃得到

記者黃士原／台北報導

最新版《台北米其林指南》已經於10日正式公布，除了24家摘星餐廳外，還有53家必比登推介及79家的餐盤餐廳，而米其林指出收錄的店家，除了餐館之外也有小吃，最便宜的只要2個10元銅板就吃得到。



▲賣麵炎仔一碗20元的麵。（圖／記者宋良義攝）

2個10元銅板就吃得到的米其林美食分別是賣麵炎仔、高麗菜飯與原汁排骨湯及無名推車燒餅。其中賣麵炎仔是老饕推薦台北必吃的小吃之一，切仔麵的湯頭清爽又鮮甜，更令人驚訝的是一碗只要20元。切仔麵湯頭是汆燙完凌晨所選的豬肉、雞肉、豬內臟後，再加入豬骨下去熬，不添加味精，新鮮食材自然的鮮甜盈滿整鍋湯，怪不得會受到那麼多人喜愛。



▲高麗菜飯與原汁排骨湯。(圖／小虎)

高麗菜飯原汁排骨湯不管是食物味道及裝潢都散發濃濃的老味道，一排國小木椅、用紅磚砌成的矮牆與灶爐，而灶上兩個大鋁鍋，一鍋裝著煮熟的大骨，另一一鍋則是排骨湯，而這家只賣高麗菜飯和排骨湯，其中高麗菜飯只要20元，2個10元銅板搞定。



▲無名推車燒餅的長燒餅包有一點蔥，餅皮吃起來Q軟有嚼勁，越吃越香。（圖／葉癮評饗授權提供）

而位於南機場夜市的無名推車燒餅，雖然只是小小一個餐車，卻總是吸引滿滿的人潮，只要有燒餅出爐就會馬上被秒殺，整個餐車瀰漫著濃郁的烤餅香，令人食指大動！無名推車燒餅只有販賣簡單4種餅類，長燒餅15元、鹹酥餅15元、紅豆餅15元和甜酥餅12元，由一對老夫妻現擀現包現烤，其實燒餅的出爐速度很快，只是民眾購買的速度更快，隨便買可能就5個起跳，難怪推車旁總是聚集了大量的排隊人潮。

賣麵炎仔

地址：台北市大同區安西街106號

電話：02－25577087

高麗菜飯、原汁排骨湯

地址：台北市大同區延平北路三段17巷2號

無名推車燒餅

地址：台北市萬華區中華路二段311巷