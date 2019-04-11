追完櫻花追螢火蟲海　台南14大人氣賞螢景點懶人包



▲台南楠西梅嶺螢火蟲季即將於4月20日登場。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）



旅遊中心／綜合報導

追完櫻花後，接來就是追螢火蟲了！4月份是螢火蟲的季節，台南楠西梅嶺賞螢季台將於4月20日登場，除了台南楠西梅嶺，南化關山與新化林場也台南知名賞螢區，《ETtoday新聞雲》也特別精選台南歷年來的14處人氣賞螢景點，把握四、五月的夜晚，前往探訪螢火蟲嬌客。

台南地區可賞螢的14處地點包含：

楠西地區：

1.梅嶺風景區

2.曾文水庫大壩出水口

3.伍龍步道，需沿著步道入口往上走，步行80分鐘後可達

新化地區：

1.新化林場

2.新化虎頭埤 (活動中心側門的螢火蟲區)

南化地區：

1.瑞峰國小

2.西阿里關(關山)

白河地區：

1.白河崎內螢火蟲復育區

2.南寮農村賞螢季

關子嶺地區：

1.關子嶺山區

2.東山仙公廟山區

官田地區：

1.烏山頭水庫山區

大內地區：

1.走馬瀨農場

新市地區：

1.迎嘉花園酒店

＊賞螢前必須注意這些事

1.保持安靜禁止大聲喧嘩。

2.避免使用燈照，或是以紅玻璃紙包裹呈紅光對螢火蟲干擾較小。

3.垃圾要帶走避免破壞生態環境。

4.不可捕捉、碰觸螢火蟲。

5.螢火蟲是在草叢或樹林間羽化，且賞螢季節易有蛇類出沒，為了螢火蟲的繁衍與個人的安全，千萬不要進入草叢與樹林。