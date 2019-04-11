追完櫻花追螢火蟲海　台南14大人氣賞螢景點懶人包

▲台南楠西梅嶺螢火蟲季即將於4月20日登場。（圖／台南市政府觀光旅遊局提供）
旅遊中心／綜合報導
追完櫻花後，接來就是追螢火蟲了！4月份是螢火蟲的季節，台南楠西梅嶺賞螢季台將於4月20日登場，除了台南楠西梅嶺，南化關山與新化林場也台南知名賞螢區，《ETtoday新聞雲》也特別精選台南歷年來的14處人氣賞螢景點，把握四、五月的夜晚，前往探訪螢火蟲嬌客。
台南地區可賞螢的14處地點包含：
楠西地區：
1.梅嶺風景區
2.曾文水庫大壩出水口
3.伍龍步道，需沿著步道入口往上走，步行80分鐘後可達
新化地區：
1.新化林場
2.新化虎頭埤 (活動中心側門的螢火蟲區)
南化地區：
1.瑞峰國小
2.西阿里關(關山)
白河地區：
1.白河崎內螢火蟲復育區
2.南寮農村賞螢季
關子嶺地區：
1.關子嶺山區
2.東山仙公廟山區
官田地區：
1.烏山頭水庫山區
大內地區：
1.走馬瀨農場
新市地區：
1.迎嘉花園酒店
＊賞螢前必須注意這些事
1.保持安靜禁止大聲喧嘩。
2.避免使用燈照，或是以紅玻璃紙包裹呈紅光對螢火蟲干擾較小。
3.垃圾要帶走避免破壞生態環境。
4.不可捕捉、碰觸螢火蟲。
5.螢火蟲是在草叢或樹林間羽化，且賞螢季節易有蛇類出沒，為了螢火蟲的繁衍與個人的安全，千萬不要進入草叢與樹林。