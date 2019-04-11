安普蕾修快閃美麗華百樂園1個月　4/12~14原味買一盒送一盒



▲安普蕾修原味起士塔。（圖／安普蕾修提供）



旅遊中心／綜合報導

起士塔專賣店安普蕾修在相隔近一年後，終於再次舉辦快閃櫃活動，4/11～5/12於台北Miramar美麗華百樂園B1，展開為期一個月的快閃活動，並於開賣的第一個週末4/12～4/14共3天，推出前50組原味起士塔買一送一盒超值優惠，4/30前更可購得季節限定的「櫻花抹茶白豆起士塔」、「伯爵茶黑糖麻吉起士塔」限定口味。

安普蕾修起司塔內餡採用日本北海道高梨、法國燈塔以及澳洲三種不同奶油乳酪融合而成，取其北海道高梨奶油乳酪的清爽奶香、法國鐵塔奶油乳酪的柔滑與香醇綿密、澳洲奶油乳酪濃厚層次風味，調和出心目中最佳口感，在三種不同溫度下，可以品嘗其不同風味，在常溫時口感有點像是起司慕斯，冷藏或冰凍稍微回溫時吃起來像冰淇淋，微波或烤箱烤過的起士內餡呈現爆漿狀。





▲安普蕾修_櫻花抹茶白豆起士塔。（圖／安普蕾修提供)





▲安普蕾修_伯爵茶黑糖麻吉起士塔。（圖／安普蕾修提供)



此次快閃期間至4/30之前，更有櫻花抹茶白豆起士塔、伯爵茶黑糖麻吉起士塔可選擇。櫻花抹茶白豆起士塔以傳統櫻餅將櫻花葉一同入餡的概念，將櫻花葉混合原味起士，同時再於內層夾入融合白豆沙的抹茶庫利內餡，結合櫻花、抹茶的和風；伯爵茶黑糖麻吉起士塔則由一抹淡淡的伯爵茶香揭開起士塔的濃郁、黑糖麻吉的香甜，多層次的風味完美融入單一起士塔內。