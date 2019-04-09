嚕嚕米療癒新天堂！2大免費拍照區、造型鬆餅可愛到捨不得吃

▲高雄嚕嚕米特展。（圖／夢時代購物中心提供，下同。）



旅遊中心／綜合報導

萌萌嚕嚕米出沒高雄！高雄夢時代從4月起至5月中推出嚕嚕米特展，共有2大主題拍照裝置，許願池廣場變身歡樂嚕嚕米谷免費拍，還有期間限定的可愛的嚕嚕米造型鬆餅，粉絲一定要朝聖。

▲歡樂嚕嚕米谷免費拍照打卡。



▲嚕嚕米城堡。

全台唯一嚕嚕米幸運籤機及嚕嚕米裝置拍照區即日起至5月15日在高雄夢時代登場，嚕嚕米與他的朋友們萌萌登場，2大主題裝置區通通免門票，1樓的「甜蜜嚕嚕米小屋」首創全台獨家嚕嚕米幸運籤機，憑幸運籤文還可將嚕嚕米造型氣球帶回家。地下一樓許願池廣場則是「歡樂嚕嚕米谷」造型，嚕嚕米與家人還有好朋友阿金一起盪鞦韆，療癒造景超好拍。

▲嚕嚕咪造型鬆餅可愛到讓人捨不得吃。



此外，粉絲絕對不能錯過的是期間限定嚕嚕米咖啡與嚕嚕米造型鬆餅，共有2款嚕嚕米外帶咖啡紙杯等粉絲蒐藏，嚕嚕米模樣的鬆餅可愛到讓人捨不得吃，7樓則有嚕嚕米週邊商品區可逛。另外，5月5日、5月12日可愛的嚕嚕米人偶還會出現現場啊。

▲等身大的嚕嚕米。

特展時間：即日起～2019年5月15日

地點：夢時代購物中心1樓服務台前、B1許願池廣場(高雄市前鎮區中華五路789號1樓)

費用：免費入場