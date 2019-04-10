台北米其林／得意弟子續坐鎮台北　侯布雄餐廳摘一星

▲L’ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳在2019台北米其林指南獲得一星。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃士原／台北報導

去年L'Atelier de Joël Robuchon Taipei在台北米其林指南拿下一星之後，8月就傳出創辦人、同時也是摘星狂人侯布雄（Joël Robuchon）因胰腺癌病逝瑞士日內瓦，不過這並沒有影響到餐廳營運，主廚Olivier Jean仍然坐鎮在台北，今年再度摘下米其林一星。

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▲L’ATELIER de Joel Robuchon侯布雄法式餐廳。（圖／記者黃士原攝）

享譽全球的米其林餐廳 L’ ATELIER de Joël Robuchon於2009年於台北信義商圈的購物中心BELLAVITA寶麗廣塲華麗開幕，未開幕就引起台灣饕客引頸期盼。Joël Robuchon被譽為「二十世紀第一名廚」，他曾創下多項紀錄，不到40歲即成為有史以來以最年輕之姿、以最短時間摘下米其林三星殊榮者，身為全世界摘星數最多的主廚，但在2018年8月因胰腺癌病逝瑞士日內瓦，享年73歲。





▲侯布雄的經典料理，蟹肉魚子醬與白花椰菜鮮奶油。（圖／記者黃士原攝）

米其林摘星狂人、法國世紀名廚Joёl Robuchon侯布雄還在世時，每年都來台灣巡店並且舉辦Robuchon Weekｍ侯布雄星光週，不過Joёl Robuchon去年辭世，今年開始將由法國侯布雄餐飲集團廚藝研發兼任全球主廚指導Mr. Eric BOUCHENOIRE領軍到世界各地帶來侯布雄的經典名菜。





▲波士頓龍蝦搭筆管麵及法國黃酒風味海鮮醬。（圖／記者黃士原攝）





▲獺祭清酒襯香橙凍與Opalys巧克力。（圖／記者黃士原攝）

L'Atelier de Joël Robuchon Taipei仍傳承Joël Robuchon創新手法，將當地食材巧妙變化，讓每種材料都能散發獨特味道，以精緻的Tapas bar為餐飲訴求，所有佳餚皆以小碟小品出發，餐廳內時髦摩登的吧台式設計搭配開放式廚房，享受美食當下亦能欣賞廚師們細心精湛的烹調過程，以繽紛熱鬧的新鮮食材做為舞台背景，將傳統的法式料理融入亞洲文化，美感絕對講究，極端挑逗著台灣饕客的味蕾。

《 L’ ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳》

地址：台北市信義區松仁路28號

電話：02 8729 2628