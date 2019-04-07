特搜雙北銅板價「爆量芋頭」早餐！配奶酪、酥餅超滿足

▲滿樂鐵板吐司去年7月開幕，掀起一波芋泥炫風。（圖／網友小美叮叮 - 旅遊看世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

不知從何開始，全台灣刮起一陣紫色旋風，各家早餐店均順勢推出「芋泥吐司」跟風，《ETtoday新聞雲》特搜雙北市3家IG上爆紅的芋頭系列早餐、銅板下午茶，讓滑順的芋泥，再次征服芋頭控的味蕾！

▲滿樂招牌芋泥奶酪吐司、芋泥肉鬆吐司和芋泥可頌。（圖／網友__sugardaily__提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

1. 滿樂鐵板吐司

去年7月開幕起，位在善導寺站附近的滿樂吐司一炮而紅，原因不外乎厚實的「芋泥奶酪吐司」，冰涼奶酪和熱熱吐司一口咬下，冷熱交錯中散發豐富層次感，喜愛鹹點的也有芋泥肉鬆吐司。近期更推出抹茶紅豆吐司、泡菜豬丼吐司，在網路世界引起一波討論聲量。

滿樂鐵板吐司

地址：台北市中正區杭州南路一段69號

營業時間：07:00 -14:00

▲鳳梨寶堡Pineapple Baby。（圖／IG@gglababy.food提供，下圖同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

2. 鳳梨寶堡

板橋區除了2個蛋早餐有爆量芋泥起士蛋餅，近期開幕的鳳梨寶堡也能滿足廣大芋頭控，以招牌「芋見雪泥酥餅」來說，粉漿餅皮、芋泥再淋上甜甜的煉乳，外酥內軟的口感，融化不少芋泥控的心。其他也有芋泥土石流等加進起士的單品，內用座位不多，很容易就客滿了，排隊時需多點耐心。

▲鳳梨寶堡也有芋泥加起士的單品。

鳳梨寶堡Pineapple Baby

地址：新北市板橋區新海路135巷29號

營業時間：07:00 -14:00

▲新北市土城傅伯伯脆皮芋頭酥開到土城。（圖／Irene Chen提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

3. 傅伯伯脆皮芋頭酥

傅伯伯脆皮芋頭酥最先開在中壢，而現在桃園市、新北市土城的朋友也都吃得到了！老闆早上6點即開始備料，選出合適的芋頭，每天現削、現蒸到微甜，並手工揉合至出現Q度，客人點單才放下鍋現炸。除了原味芋頭餅、地瓜餅之外，還有爆漿起士芋頭酥等多種口味，成為近來IG最火紅的銅板美食之一。

▲傅伯伯古早味地瓜酥是近來IG火紅的銅板美食之一。（圖／IG@fatttmibo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

傅伯伯脆皮芋頭酥（土城店）

地址：新北市土城區延和路47號

營業時間：12:00-21:00

傅伯伯脆皮古早味地瓜酥芋頭酥（中壢店）

地址：桃園市中壢區元化路二段8號

營業時間：12:00–20:00



傅伯伯脆皮芋頭酥（桃園站前店）

地址：桃園市桃園區大同路60號

營業時間：11:00-20:30／週一公休