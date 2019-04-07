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台北國泰萬怡酒Buffet週末買大送小　只到4/28

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▲台北國泰萬怡酒MJ Kitchen週末買大送小　只到4/28 。（圖／台北國泰萬怡酒提供)
▲台北國泰萬怡酒MJ Kitchen。(圖／台北國泰萬怡酒提供)

旅遊中心／綜合報導

台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen四月份推出「週末親子好食趣，買大送小」活動，優惠期間為4月4日至4月28日週五晚餐、週末午晚餐時段，連續假期也適用，每位大人用餐，就免費招待1位12歲以下孩童免費，每個餐期限量30位，主廚還特別準備小朋友喜歡的萌萌香菇包、可樂餅、黑金流沙包、肉醬義大利麵等餐點。

台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen自助餐廳，擁有大面玻璃窗景，空間寬敞舒適，以開放式廚房為特色，呈現精緻的自助料理區，在現烤料理區推出燒烤美國150天穀飼牛肉、羊肩排、鮮魚，晚餐時段則加碼推出鮮烤草蝦、扇貝；海鮮生魚片區有鮮蟹、淡菜與生魚片，晚間加碼菜色有水煮鮑魚。

▲台北國泰萬怡酒MJ Kitchen週末買大送小　只到4/28 。（圖／台北國泰萬怡酒提供)
▲台北國泰萬怡酒MJ Kitchen週末買大送小，只到4/28 。（圖／台北國泰萬怡酒提供)

活動餐期，主廚也特別準備了小朋友喜歡的萌萌香菇包、可樂餅、黑金流沙包、肉醬義大利麵、炸起司條、檸檬雞柳條、薯條、雞塊、小熱狗等餐點輪番推出，各式美食還有中式熱食料理、西式特色料理、中式開胃料理、西式涼拌料理、現煮麵食區、新鮮沙拉區、推薦湯品，新鮮沙拉區、起司小點區、琳瑯滿目的甜點區、新鮮水果區、Häagen-Dazs冰淇淋、果汁飲料與各式咖啡與茶飲。

MJ Kitchen自助餐廳「週末親子好食趣，買大送小」活動，自助午餐11:30-14:00，每位NT$1,080+10%，自助晚餐18:00-21:30每位NT$1,280+10%，優惠適用於2019年4月4日至4月28日之週五晚餐、週末午餐與晚餐與4/4-4/7連假。

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