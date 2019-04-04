星光螢火季開跑　日管處帶領遊客欣賞夢幻螢光

▲日管處預估4月中旬起至5月中下旬期間，遊客可在日月潭周邊多處步道及秘境，欣賞到螢火蟲求偶飛舞時的夢幻螢光。（圖／交通部觀光局日管處提供／下同）

記者白珈陽／南投報導

日月潭生態資源豐富，每年4-5月在桃米、蓮華池、水社、頭社、潭南等五大賞螢據點，皆可欣賞到黃緣螢、黑翅螢、大端黑螢等螢火蟲。日管處今年度持續與在地6個協會合作，推出結合在地體驗特色之賞螢生態遊程，包括自然探索、農村旅遊、趣味露營、部落體驗及DIY等多條精彩行程。

日管處預估4月中旬起至5月中下旬期間，遊客可在日月潭周邊多處步道及秘境，欣賞到螢火蟲求偶飛舞時的夢幻螢光。

▲▼日管處呼籲，為守護珍貴的螢火蟲，應遵守最基本的「三不一沒有」原則，包括不吵雜喧嘩、不抓螢火蟲、不用手電筒直接照射及沒有光害。

日管處呼籲，為守護珍貴的螢火蟲，避免過度干擾，建議遊客不要自行前往賞螢地點，務必要和各賞螢主辦單位先行聯絡，且參加賞螢生態旅遊時，應遵守最基本的「三不一沒有」原則，包括不吵雜喧嘩、不抓螢火蟲、不用手電筒直接照射及沒有光害。尤其目前手機手電筒使用頻繁，也請賞螢民眾自備紅色玻璃紙加以包覆，以減低人為影響與干擾情形，並確實遵守導覽解說人員的引導。

日管處郭副處長振陵表示，目前在涵碧半島、向山婚紗廣場分別新增「大福神」與「景色」2個大型石雕藝術，具各種美好祝福之意，另今(108)年至12月為止，鼓勵環潭遊客參與「日月潭新八景」集章抽獎活動，賞遊各景點之餘，還有機會抽到GoPro或其他超值獎項，歡迎大家趕快來趟日月潭賞螢生態之旅。

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