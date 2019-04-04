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桃園夢幻打卡點+1！純白系水上教堂、整片落羽松林秒殺底片

點評：女孩們，你想婚了嗎？
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▲桃園水上教堂。（圖／Livia`s Wonderland薇笑樂園提供）
▲在藍天白雲的襯托之下，純白色的教堂顯得更加動人。（圖／《Livia`s Wonderland薇笑樂園》提供，以下皆同，請勿任意使用）

記者周姈姈／綜合報導

桃園最新網美景點再＋1！夢幻的純白系教堂座落在波光粼粼的水面上，旁邊還種有一片落羽松林，其實這裡是「皇家薇庭婚宴會館」，剛開幕不久就成為打卡熱點，每個來到這裡的遊客都搶著拍照留念，浪漫的教堂搭配綠色草皮，不管怎麼拍都美，讓人不禁在心裡暗想，在這裡完成終身大事也太幸福了吧！

▲桃園水上教堂。（圖／Livia`s Wonderland薇笑樂園提供）
▲婚宴會館主建築前有一座噴水池和整片綠色草皮。

位於莊敬大池旁的皇家薇庭婚宴會館，佔地廣闊，沒想到蓋了一座純白無瑕的水上教堂之後，就瞬間在IG上爆紅變身絕美打卡點，由於這裡是婚宴會館，因此園區有附設停車場，就算開車來也不用擔心找不到車位。

▲桃園水上教堂。（圖／Livia`s Wonderland薇笑樂園提供）
▲皇家薇庭婚宴會館就在莊敬大池旁，天氣好的時候拍照非常漂亮。

在婚宴會館園區主建築前面，還有一大片青綠色草坪和歐式噴水池，另外，最多人搶著拍照的就是純白的水上教堂，教堂在藍天白雲的襯托之下，顯得更加耀眼動人，而且教堂旁邊還有種一片落羽松林，若是落羽松開花的季節一到，拍照起來鐵定會變得更加浪漫。

▲桃園水上教堂。（圖／Livia`s Wonderland薇笑樂園提供）
▲教堂旁邊種有落羽松林，若是開花季節一到，將會為教堂帶來更不一樣的風貌。

水上教堂不僅外觀吸睛，就連裝潢設計都很用心；教堂內部的空間相當寬敞，四周都是大片的落地窗，採光非常好，裡頭擺設的椅子都以花束點綴，讓每個踏進教堂的女孩子為之瘋狂。

▲桃園水上教堂。（圖／Livia`s Wonderland薇笑樂園提供）
▲純白色教堂倒映在波光粼粼的平靜水面上，看起來別有一番風情。

▲桃園水上教堂。（圖／Livia`s Wonderland薇笑樂園提供）
▲教堂裡頭皆是落地窗，還利用花束點綴在椅子上，非常浪漫。

除了水上教堂和噴水池好拍之外，婚宴會館園區還藏有一片超好拍的花草牆，有別於以往的粉嫩色系，這裡的花草牆擁有一片盎然的綠意。

▲桃園水上教堂。（圖／Livia`s Wonderland薇笑樂園提供）
▲園區中還藏著一片青綠色的花草牆，拍完水上教堂可以順便來拍一下。

皇家薇庭婚宴會館

地址：桃園市桃園區莊敬路二段369號
電話：03－302－9222
營業時間：11：00～21：00

＊以上圖片皆由《Livia's Wonderland薇笑樂園》授權提供，現有經營：部落格粉絲團

關鍵字： 皇家薇庭婚宴會館 水上教堂 莊敬大池景點 桃園旅遊 網美景點 IG打卡 情侶旅遊 Livia's Wonderland薇笑樂園

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