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幽暗坑道傳說不斷！感受二戰時期緊張氛圍　台中清水鬼洞4月重新開放

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▲清水鬼洞4月重新開放。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲清水鬼洞預計4月重新開放。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

地方中心／綜合報導

台中市清水區鰲峰山公園東北側的清水鬼洞，是日治時期的軍事地下戰備坑道，全長約420公尺，過去常吸引遊客尋幽探訪。市政府為維護遊客出入安全進行修繕工程，新增照明、消防、通風、逃生及監視器等設備，現已完工，預計在4月開放參觀，讓更多民眾體驗戰備坑道歷史文化。

台中市政府建設局表示，清水鬼洞興建於1943年，坑道內部四通八達、冬暖夏涼，兩側牆壁以鵝卵石、鋼筋及混凝土構成，相當堅固。經過一甲子的時光，坑內仍完整呈現昔日戰備設施，儘管已經不做軍事用途，依舊能感受當年軍情緊繃的氣氛。

▲清水鬼洞4月重新開放。（圖／記者鄧木卿翻攝）

清水鬼洞原為日本在二次大戰時應戰局所需而興建，日本戰敗後國民政府接收台灣後乏人管理逐漸荒廢，此後各種靈異事件傳說流傳，鬼故事不斷而有鬼洞之名。內部可分為主坑道、副主坑道，以及聯絡副主坑道的支坑道，坑內設備有寢室、儲藏室、崗哨、廚房、儲水槽、廁所、機槍堡和狙擊區等軍事設施。

建設局表示，清水鬼洞已於3月5日整修完工，預計4月起重新開放，一般開放時間為週六、日及例假日的上午9點到下午4點，而預約開放時間為週二至週五（開放團體15人以上預約，不開放個人預約），每週一、農曆休假期間及政府公告停班停課日暫停開放。

關鍵字： 台中市清水區 清水鬼洞 二次大戰 日治時期 坑道

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