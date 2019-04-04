《必比登推介》唯一甜點！御品元「冰火湯圓」四季皆宜　桂花+檸檬香味獨特

▲通化街夜市的御品元冰火湯圓入選2019台北米其林指南必比登推介夜市小吃。（圖／記者徐溱謐攝，下同）

記者徐溱謐／台北報導

米其林指南3日公布必比登推介夜市小吃，今（2019）年增加到24家，有15家新入榜，其中一家就是位在通化街夜市的御品元冰火湯圓，老闆何嘯榮為了克服湯圓夏季銷量不佳的問題，首創傳統手工湯圓結合剉冰，讓客人夏天也能享用甜而不膩的湯圓，更獨創加入桂花和檸檬的吃法，給客人獨一無二的味覺體驗。

御品元冰火湯圓位在通化街夜市的小巷內，正值晚上6點多正餐時間，賣甜點的小店面中卻座無虛席，每張桌子上都有一碗「冰火湯圓」，店門口還排著一批等待入座的客人；幾個小時前，必比登推介剛公布入榜名單，老闆何嘯榮還忙著在工廠趕工製作手工湯圓，特地吩咐秘書王思詠駐守店裡回應各界的關注。

▲正餐時間御品元小小的店面卻座無虛席，每桌必點的就是店裡的招牌「冰火湯圓」。

王思詠說，冰火湯圓是店裡的招牌，也是老闆何嘯榮首創的，湯圓共有芝麻和花生2種，還有傳統的酒釀和老闆自己研發的桂花2種口味，他們大多都會推薦客人吃「桂花綜合冰火湯圓」和「酒釀加蛋綜合湯圓」，前者可以吃到獨特的桂花香，後者則適合冬天進補暖身，各有風味。

冰火湯圓上桌後該怎麼吃？員工們總會提醒客人先把湯圓吃完，以免熱呼呼的湯圓和剉冰接觸太久變硬，失去原本外皮Q軟、內餡細膩的口感；咬一口熱湯圓再配上清爽的桂花冰，口味甜而不膩，芝麻和花生的香氣飽滿，桂花香則淡淡地點綴著，夏天吃起來也毫無負擔。

▲冰火湯圓剛上桌時還冒著煙，上面還有淋有老闆獨創的桂花糖水。

王思詠透露，過去生意並不是很好，尤其是夏天幾乎都虧錢，「只有冬至和元宵好一點」，老闆突發奇想把夏天消暑的剉冰和冬天的湯圓結合，而在湯圓中加入桂花和檸檬也是老闆獨創的口味，「因為桂花加檸檬有一個香氣」，沒想到意外大受歡迎，甚至吸引海外的旅客前來，也有不少店家開始仿效賣起冰火湯圓。

王思詠回憶，剛開始開店時員工們會直接在店面樓上做胎湯圓，但現在連冰箱位子都不夠，只能在其他地方做好再運過來，「每到胎湯圓的時候我們都比較浩大工程，米要浸泡，然後米要磨成米漿，米漿要在榨乾之後，再用攪拌機做成粉。」雖然製作過程麻煩，但老闆何嘯榮仍堅持要純手工製作。

▲酒釀加蛋綜合湯圓也是店裡的熱門品項。（圖／翻攝自御品元冰火湯圓粉絲專頁）

王思詠坦言，這次能夠上榜其實蠻意外的，因為隔壁的駱記小炒去年就入榜，老闆何嘯榮也期許自己的店有一天也能夠受到肯定，持續都有在關注必比登的相關訊息，「老闆對吃的本來就很關注，尤其是湯圓業」，結果今天一早還在休息就收到各界恭喜的訊息，其實是非常開心的，也會努力面對之後的挑戰。

御品元冰火湯圓

台北市大安區通化街39巷50弄31號

電話：0955-861-816

營業時間：週一至週五18:00~00:00，週六、週日17:30~00:00