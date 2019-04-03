夏天出發！揪團玩日韓飛航郵輪之旅賞無敵海景

文／七逗旅遊網提供

飛航郵輪（FLY & CRUISE）指的是先搭飛機抵達其他國家，再從該國港口搭郵輪出發的旅遊模式，如此一來，不必長途拉車也能到各大城市的港口、景點旅遊，一覺醒來就能到目的地。此外，搭郵輪，可以很有彈性的安排行程，不論想在船上發呆、下船逛逛都由您決定，非常適合揪一大群親朋好友一起出發，並能在不同的時間和不同的人們歡聚！義大利郵輪品牌──歌詩達郵輪旗下的新浪漫號，將在今年6-8月從釜山出發，駛向日本5大港口，想就近體驗飛航郵輪的魅力，千萬別錯過！



▲來自義大利的歌詩達郵輪新浪漫號。（圖／歌詩達郵輪提供）

展開這趟日韓飛航郵輪之旅的第一步，就是從台灣搭飛機到釜山！美麗的海景是釜山的一大亮點，五六島Skywalk更讓人驚喜萬分！U字型的Skywalk全長15公尺，從腳下的透明玻璃地版，可近距離欣賞奇岩怪石細膩的紋理、35公尺下的海面波濤洶湧，Skywalk的最前端則是擁抱一望無際大海的最佳攝影點。



▲五六島Skywalk建在35公尺上的懸崖上。（圖／shutterstock.com提供）



登上市區的釜山塔，360度觀賞窗外風景，是另一種快速認識釜山的方式。站在5樓的觀景台，遼闊的海港、變得如模型般迷你的小房屋展現了釜山的日常。離開觀景台後，還有其他驚喜等著您！經過2017年內部整修後，從景觀台下樓能見到黑白漫畫風的商店和街景、絢麗的釜山煙火節、小型的釜山塔…等裝置藝術，一路上超好拍！因此，上塔前別忘了在這裡安排充足的停留時間。



▲釜山地標釜山塔。（圖／釜山觀光公社提供）



抵達釜山塔前，得先經過龍頭山公園。海拔49公尺的龍頭山公園是釜山3大名山之一，同時也是俯瞰釜山港、影島的絕佳地點。龍頭山公園貼心地設置電動手扶梯，讓前來的旅客不必辛苦爬山，也能輕鬆登上公園欣賞美景。離電梯不遠處就是釜山最熱鬧的「光復路文化時尚街」，韓妝、韓流服飾、工藝品、韓式小吃美食…通通能在這裡一次買好買滿！



▲日本三景之一的天橋立公園。（圖／shutterstock.com提供）



歌詩達郵輪新浪漫號也將航向日本博多港、舞鶴港、金澤港、境港，您可分別朝聖結合多個購物天堂的「JR博多車站CITY」、日本三景之一的天橋立、童話世界白川鄉合掌村、以漫畫《鬼太郎》為主題的妖怪大街。

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