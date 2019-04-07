ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

春天吃燒酒雞也很適合　這家石頭火鍋推出火焰桂丁烏骨雞

ETtoday餓勢力

▲石石鍋創，春天吃燒酒雞也很適合　這家石頭火鍋推出火焰桂丁烏骨雞。（圖／記者黃士原攝）
▲春天吃燒酒雞也很適合，石石鍋創推出火焰桂丁烏骨雞鍋物「酒酒湯鍋」。

記者黃士原／台北報導、攝影

「春天氣溫變化，其實很適合吃燒酒雞！」主打桂丁雞鍋物料理的石頭火鍋店「石石鍋創」老闆陳俊豪是這麼認為，因此他在3月底時推出新菜色「酒酒湯鍋」，以桂丁烏骨雞為食材的米酒燒酒雞，倒入整瓶米酒後再點燃後馬上成為火焰桂丁烏骨雞，視覺與味覺效果滿分。

▲石石鍋創，春天吃燒酒雞也很適合　這家石頭火鍋推出火焰桂丁烏骨雞。（圖／記者黃士原攝）
▲酒酒湯鍋用的是桂丁雞種烏骨雞。

▲石石鍋創，春天吃燒酒雞也很適合　這家石頭火鍋推出火焰桂丁烏骨雞。（圖／記者黃士原攝）
▲烏骨雞先爆炒。

▲石石鍋創，春天吃燒酒雞也很適合　這家石頭火鍋推出火焰桂丁烏骨雞。（圖／記者黃士原攝）
▲桂丁烏骨雞保水度高、肉質柔嫩。

雖然時序進入春天，但這陣子天氣變化實在很大，陳俊豪覺得這時候反而適合來吃燒酒雞，於是找來了國宴雞桂丁雞的烏骨雞種，陳俊豪覺得桂丁烏骨雞保水度高、肉質柔嫩，大火炒過後再加入米酒煮過後依然很好吃。

客人點酒酒湯鍋時，服務員會先幫客人用麻油爆香及爆炒烏骨雞，炒完之後加入整瓶的米酒及特調中藥材後，點火後就冒出熊熊火焰，酒精完全揮發後火焰就會熄滅，這時店家會再加入由桂丁雞骨熬煮的高湯，麻油的香、米酒的厚醇，這時馬上吃最美味。

▲石石鍋創，春天吃燒酒雞也很適合　這家石頭火鍋推出火焰桂丁烏骨雞。（圖／記者黃士原攝）
▲石石鍋創主打桂丁雞肉石頭火鍋。

▲石石鍋創，春天吃燒酒雞也很適合　這家石頭火鍋推出火焰桂丁烏骨雞。（圖／記者黃士原攝）
▲爆炒中的牛肉。

▲石石鍋創，春天吃燒酒雞也很適合　這家石頭火鍋推出火焰桂丁烏骨雞。（圖／記者黃士原攝）
▲爆香有洋蔥、蔥花、蒜及粗辣椒粉。

跟所有的石頭火鍋一樣，石石鍋創也會先爆香，一般鍋物爆香是用洋蔥、蔥花、蒜及粗辣椒粉，然後再視主食食材特性決定要不要一起接著爆炒，陳俊豪說適合爆炒的是板腱牛肉及梅花豬，像是桂丁雞、高級牛肉、伊比利豬等輕輕涮過就很美味的肉就不太適合。

地址：台北市松山區敦化北路155巷12號
電話：02 2716 8228
 
▲石石鍋創，春天吃燒酒雞也很適合　這家石頭火鍋推出火焰桂丁烏骨雞。（圖／記者黃士原攝）
▲涮熟的桂丁雞。

▲石石鍋創，春天吃燒酒雞也很適合　這家石頭火鍋推出火焰桂丁烏骨雞。（圖／記者黃士原攝）
▲誘人的月見飯。

▲石石鍋創，春天吃燒酒雞也很適合　這家石頭火鍋推出火焰桂丁烏骨雞。（圖／記者黃士原攝）
▲一般座位。

▲石石鍋創，春天吃燒酒雞也很適合　這家石頭火鍋推出火焰桂丁烏骨雞。（圖／記者黃士原攝）
▲吧檯座位。

 

關鍵字： 美食情報 台北市美食 石石鍋創 火焰桂丁烏骨雞

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

旅館偷拍案件增加！專家曝2招自保

日本中部國際機場9月開收保安服務費

台南炭烤土司攤必吃芋泥肉鬆三明治

只要20元！高雄隱藏版古早味蛋餅

桃園大湖紀念公園整片紫藤花超浪漫

蘆洲人氣漢堡咬下會炸出濃郁花生醬

爽玩澎湖！3天2夜行程懶人包公開

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

新竹創意義法料理來一杯初吻的味道

8顆65元！台中人捨不得分享的湯包

熱門行程

最新新聞更多

日本餐廳打造水族館廁所　網直呼超美

認同米其林餐廳漲價！李昂揭摘星心血

東勢林場螢火蟲數量4月中達高峰

特搜雙北銅板價「爆量芋頭」早餐！

石頭火鍋還能吃到火焰桂丁烏骨雞

全台最俗米其林！傳奇老客天天來

台北巷弄小店胡椒豬肚雞只要220元

德威航空全台唯一北中南直飛韓國

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366