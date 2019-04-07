春天吃燒酒雞也很適合　這家石頭火鍋推出火焰桂丁烏骨雞



▲春天吃燒酒雞也很適合，石石鍋創推出火焰桂丁烏骨雞鍋物「酒酒湯鍋」。



記者黃士原／台北報導、攝影

「春天氣溫變化，其實很適合吃燒酒雞！」主打桂丁雞鍋物料理的石頭火鍋店「石石鍋創」老闆陳俊豪是這麼認為，因此他在3月底時推出新菜色「酒酒湯鍋」，以桂丁烏骨雞為食材的米酒燒酒雞，倒入整瓶米酒後再點燃後馬上成為火焰桂丁烏骨雞，視覺與味覺效果滿分。





▲酒酒湯鍋用的是桂丁雞種烏骨雞。





▲烏骨雞先爆炒。





▲桂丁烏骨雞保水度高、肉質柔嫩。



雖然時序進入春天，但這陣子天氣變化實在很大，陳俊豪覺得這時候反而適合來吃燒酒雞，於是找來了國宴雞桂丁雞的烏骨雞種，陳俊豪覺得桂丁烏骨雞保水度高、肉質柔嫩，大火炒過後再加入米酒煮過後依然很好吃。

客人點酒酒湯鍋時，服務員會先幫客人用麻油爆香及爆炒烏骨雞，炒完之後加入整瓶的米酒及特調中藥材後，點火後就冒出熊熊火焰，酒精完全揮發後火焰就會熄滅，這時店家會再加入由桂丁雞骨熬煮的高湯，麻油的香、米酒的厚醇，這時馬上吃最美味。





▲石石鍋創主打桂丁雞肉石頭火鍋。





▲爆炒中的牛肉。





▲爆香有洋蔥、蔥花、蒜及粗辣椒粉。

跟所有的石頭火鍋一樣，石石鍋創也會先爆香，一般鍋物爆香是用洋蔥、蔥花、蒜及粗辣椒粉，然後再視主食食材特性決定要不要一起接著爆炒，陳俊豪說適合爆炒的是板腱牛肉及梅花豬，像是桂丁雞、高級牛肉、伊比利豬等輕輕涮過就很美味的肉就不太適合。



地址：台北市松山區敦化北路155巷12號

電話：02 2716 8228





▲涮熟的桂丁雞。





▲誘人的月見飯。





▲一般座位。





▲吧檯座位。



