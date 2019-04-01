過了二年！韓式燒肉Meat Love將在台北大直地區開二號店



▲韓式燒肉Meat Love進軍台北大直地區。（圖／Meat Love提供，以下同）



記者黃士原／台北報導

訴求正宗韓式炭火燒肉的Meat Love在2017年4月在台灣大家首見面，經過2年後將在台北市大直地區（可能是美麗華商場），預計6月中旬開幕。Meat Love提供和牛、醃醬肉品及自製冷麵、多種口味煎餅、辣炒雞湯等各樣韓式美食，餐前小菜還可以無限量供應。





▲Meat Love選擇烤網，讓肉質能夠保持鮮美多汁。





▲Meat Love無限量供應的小菜，包含用傳統方式，以雙手醃製的未切片泡菜、涼拌冬粉、小黃瓜及冷湯等。



Meat Love台北首店在陳列裝潢及設備上，從實木的桌椅、方便吸取油煙的伸縮排油煙管道黃銅餐具，都是從韓國特別進口。除此之外，Meat Love還有兩大特色，分別是橡木炭和烤網。橡木炭又稱白炭，燃燒時會轉變為銀白色澤，燃燒時會散發淡淡香氣，還會產生陰離子和紅外線，價格是一般木炭價格的4倍。另外，Meat Love放棄厚重常見的韓式銅盤，採用烤網，烤網的優點在於能夠快速導熱，讓肉質能夠保持鮮美多汁。

Meat Love只要過最低消費就可以享受無限量供應的小菜，包含未切片泡菜、涼拌冬粉、小黃瓜及冷湯等。