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40年老夫妻分享暖心故事！體驗威尼斯號「浪漫遊輪婚禮」

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▲老夫妻海上婚禮計畫。（圖／雄獅旅遊提供）

▲老夫妻海上婚禮計畫即日起至4月15日開放徵件。（圖／雄獅旅遊提供，下圖同）

旅遊中心／綜合報導

多年投身公益的雄獅旅遊，推出「老夫妻海上婚禮計畫」，即日起至4月15日開放徵件，以愛和愛慕（move）為主題，邀請結褵40年以上的夫妻，凡是在Facebook分享兩人之間的暖心小故事，就有機會在歌詩達「威尼斯號Venezia」體驗獨特的海上郵輪婚禮，重溫當年決定攜手相伴一生的悸動。

雄獅旅遊表示，歌詩達《威尼斯號Venezia》是歌詩達郵輪艦隊中最新的VISTA級旗艦郵輪，甫於3月1日正式下水，是首艘專為華人市場量身打造的全新郵輪，也是全球第一艘以單一城市命名，且設計理念和建造地點均源於該城市的郵輪，今年首度選在母親節檔期，推出歌詩達「威尼斯號Venezia」的獨包航次。

▲老夫妻海上婚禮計畫。（圖／雄獅旅遊提供）

▲邀請10對結婚超過40年的夫妻，只要在Fb大聲說愛或分享夫妻間專屬的浪漫點滴，就有機會免費體驗歌詩達「威尼斯號」的海上郵輪婚禮。

雄獅旅遊總經理裴信祐表示，母親節一向被視為最重要的年度節慶之一，多數人都會安排一頓大餐或是出國旅遊，想好好慰勞媽媽的辛勞付出，卻忽略了媽媽是因為擁有堅定的愛情信仰，才能持續不間斷地為家庭付出。

裴信祐表示，希望讓媽媽暫時放下母親的身份，再度體會到被愛的感覺，正是這次活動設計的初衷。因此「老夫妻海上婚禮」邀請10對結婚超過40年的夫妻，只要在Facebook大聲說愛或分享夫妻之間專屬的浪漫點滴，就有機會免費體驗歌詩達「威尼斯號Venezia」的海上郵輪婚禮。

▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲歌詩達威尼斯號。（圖／記者彭懷玉攝）

「老夫妻海上婚禮」報名自即日起至4月15日中午12時止，只要在「老夫妻海上婚禮」活動專頁下載報名表，填寫完成後以email寄至圓夢計畫活動小組電子信箱barrykuo@liontravel.com，更多詳情請洽02-8793-9000#9086。

關鍵字： 遊輪旅遊 歌詩達威尼斯號 歌詩達郵輪 威尼斯號 雄獅旅遊

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