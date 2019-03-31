螞蟻天堂！整間抹茶甜點店搬到船上　探索夢號郵輪新設施公開

▲星夢郵輪探索夢號來台首航從基隆港出發。（圖／雲頂郵輪集團提供）



記者陳涵茵／台北報導

雲頂郵輪集團斥資16億將麗星郵輪處女翻新，打造全新星夢郵輪「探索夢號」，更以美人魚與獨角獸彩繪船身掀起話題，下水首航從基隆港出發，一起來看看升級版的新船有哪些新亮點。

▲船身為美人魚與獨角獸彩繪。



探索夢號排水量達75,338噸、可載客1,870人，斥資16億重新打造，以沿用了星夢郵輪的美人魚主題，在船身彩繪了美人魚與獨角獸元素，成了海上最夢幻的存在。船上設施玩樂部分，甲板上有以古羅馬為設計主題的戶外泳池與滑水道，還有刺激的VR體驗館。

▲甲板中庭有游泳池與滑水道。



▲船內部新裝曝光。



飲食部分除了海鮮燒烤餐廳、義大利披薩餐廳，最特別的就屬創意甜品「抹茶坊」，讓遊客在船上也可以吃到抺茶甜品。此外，探索夢號基隆母港航程加碼與台北五星級萬豪酒店聯名，由頂級日式鐵板燒餐廳Mark’s Teppanyaki主廚林勤凱擔任客座主廚的限定套餐。除 A5頂級和牛、鮮嫩羊小排等主餐選項外，也結合蜜餞、仙草等台灣本土特色食材入菜，打造符合台灣客味蕾的美味。

▲郵輪上可吃到新鮮日本料理。



▲創意甜品「抹茶坊」。



為搶攻高端客市場，船上新設置了超過40間The Palace皇宮套房及其專屬歐式管家服務，為高端旅客量身打造尊享禮遇。設施「棕櫚閣」讓旅客在航行時能與親友悠閒小聚、飽覽海上風光。更引進高級水療中心，包含水療護理、腳底按摩及桑拿浴等服務，讓遊客能在海上徹底放鬆。

探索夢號首航航程將造訪沖繩、石垣島、鹿兒島，未來將進駐上海、天津母港，並預計在2019年10月移師紐西蘭、澳洲，成為品牌邁出亞洲、橫跨大洋洲的生力軍。