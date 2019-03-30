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來當山頂洞人！台中超狂新旅店　竟把地窖、洞穴搬進房間中

點評：不知道住起來會不會很陰涼（喂）
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▲台中超狂旅店新開幕。（圖／鳥人創意旅店提供）
▲台中超狂新旅店把洞穴搬進房間中，讓你體驗當山頂洞人的感覺。（圖／鳥人創意旅店提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

來當山頂洞人吧！台中「鳥人創意旅店」於3月29日新開幕，顛覆以往汽車旅館強調奢華的風格，這裡主打原始自然風格，把北非紅泥牆、地下酒窖、海底洞穴和沙漠等等元素搬進房間中，甚至還能躺在床上賞月數星星，每間客房都是打卡新地標，一打開房門就有好多驚喜等著你！

鳥人創意旅店座落於經貿三路上，斥資3億元打造並邀請5位設計師聯手打造，標榜以上百片氟碳烤漆鋼板拼接成立體幾何鳥巢，夜晚亮燈之後閃爍動人，一開幕就引起熱議；鳥人創意旅店共有33間客房，主要以原始洞穴做為創意發想，無論是沙漠、海底洞穴或是地窖客房，這裡都能一次滿足你的心願。

▲台中超狂旅店新開幕。（圖／鳥人創意旅店提供）
▲到了晚上，鳥人創意旅店會點燈，十分絢麗動人。

其中最受矚目的絕對是「全台唯一的地窖客房」，以簡約的清水模搭配復古的磚砌牆面，沿著階梯而下便是寬敞的大浴池等著你，當你站在房間中時會有彷彿來到16世紀地下酒窖的錯覺，而浴池上方就是高達2層樓的天井。

▲台中超狂旅店新開幕。（圖／鳥人創意旅店提供）
▲地窖客房以簡約的清水模搭配磚砌的牆面，住起來的感覺特別不一樣。

▲台中超狂旅店新開幕。（圖／鳥人創意旅店提供）
▲沿著樓梯走下就是浴池，彷彿進入另一個神秘國度。

另外，鳥人創意旅店還有「海龍王洞穴」，以各式各樣的海螺化石做裝飾，天花板還有潛水伕前進著，還真會讓人以為自己正在深海裡睡覺呢！

▲台中超狂旅店新開幕。（圖／鳥人創意旅店提供）
▲鳥人創意旅店不只客房主題新穎，就連裝潢也都很用心。

▲台中超狂旅店新開幕。（圖／鳥人創意旅店提供）

充滿異國風情的沙漠房則是在房間內打造非洲風帳篷，除了牆面營造巨石鑲嵌的圖樣之外，就連仙人掌植栽造景也搬入房間中，就像是在荒野露營一樣，自然野性風格十足。

▲台中超狂旅店新開幕。（圖／鳥人創意旅店提供）
▲沙漠房中打造一座非洲風帳篷，充滿異國風情。

如果想要讓漫長的夜晚變得更浪漫，擁有電動天窗的觀星房絕對是情侶和夫妻的最佳選擇，只要躺在床上就能獨享整片天空，到了晚上還可以數星星、賞月，多麼甜蜜！

▲台中超狂旅店新開幕。（圖／鳥人創意旅店提供）
▲只要躺在床上就能望著天空，快點數數看天上有幾顆星星吧！

鳥人創意旅店　粉絲團官網

地址：台中市北屯區經貿三路二段55號
電話：04－2426－2777

關鍵字： 鳥人創意旅店 台中旅遊 台中住宿 汽車旅館 摩鐵 特色住宿

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