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一場米其林...觀光局長好感動！「魚市場」看見市井小民、摘星主廚堅持

點評：台灣食材尚好！
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▲交通部觀光局長周永暉向《ETtoday新聞雲》分享舉辦米其林所看到的感動。（影／記者謝婷婷攝）

▲▼交通部觀光局長周永暉專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲交通部觀光局長周永暉向《ETtoday新聞雲》分享舉辦米其林所看到的感動。（圖／記者湯興漢攝）

記者曹悅華／專訪

第二屆《台北米其林指南》於4月10日公布，外界除了抱著期待，也帶著放大鏡，準備檢視觀光局邀請米其林這一年多來，為台灣帶來的種種現象以及效益。觀光局長周永暉接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪，除公佈硬梆梆的效益數字，也透露身為一路陪伴米其林長大的大家長的心境感動，原來，從一個「魚市場」就能看見市井小民和摘星主廚的堅持，這也是最令人敬佩的台灣精神。

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據觀光局統計，去（2018）年3月首度舉辦《台北米其林指南》後，以直接效益，也就是為台北市當月餐飲業業績帶來的成長，就有2到4成，整體效益上，增加4.6％產值，這還不包含無形的效益，著實替台灣餐飲業注入一劑強心針。

除了這些數字，周永暉也想和民眾分享自己從中接收到的感動。「很多農漁會告訴我，食材供給給哪些地方，其中不乏摘星餐廳，這件事是意想不到的，台灣魚市場能夠供應到真正餐桌上，一系列運送都是很精準、精密，真的很謝謝他們。」他非常感激，因為有這些人對食材掌控上的堅持，才成就了最高品質的料理。

▲魚市場,魚市,漁獲,拍賣,糶手,基隆魚市,崁仔頂魚市,崁仔頂。（圖／記者謝婷婷攝）

▲去年奪得二星殊榮的祥雲龍吟主廚會去基隆崁仔頂魚市挖寶。（示意圖／記者謝婷婷攝）

據了解，有著台版築地市場美名的基隆崁仔頂魚市，就是去年奪得二星殊榮－祥雲龍吟主廚挖寶的所在，這裡有漁船上卸下來自海洋最新鮮的漁獲，從台灣各地的近海到遠洋漁業的漁貨應有盡有，當你深夜走訪崁仔頂，看到的是台灣市井小民及摘星主廚對食材的堅持，唯有提供最好的，送到客人的口中才會是極致的享受。誰說國外的月亮一定較圓，台灣就有最好、最棒的食材，令人相當驕傲。

另外，周永暉也想給尚未奪星餐廳一些鼓勵，尤其宣布新一波《台北米其林指南》日子就要到來，他認為難免會有遺珠之憾，還是要有信心，「料理無難事，有誠意最重要。」另外他也呼籲，若覺得口袋名單不錯卻沒上榜，更要去捧場，給予這些餐廳最實際的支持。

▲▼交通部觀光局長周永暉專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲周永暉說，透過眼睛、鼻子還有心去感覺，若能接收到「溫馨」，這個餐廳就深得他心。（圖／記者湯興漢攝）

《ETtoday新聞雲》進一步詢問周永暉心中有沒有摘星熱門人選，他說自己在幾間餐廳中的確感受到老闆的用心經營，從服務生的眼神就會感受到。他透露，很多事情單看料理無法完全得知，透過眼睛、鼻子還有心去感覺，若能接收到「溫馨」，這個餐廳就深得他心。

周永暉期待在米其林的推波助瀾下，在邁向2020年的時候，可以站穩跟國際接軌，成為值得驕傲的事，「食力就是國力，2018年在台灣飲食界是重要里程碑，因為讓米其林來到台灣，真正去跟國際連結。」

關鍵字： 2019台北米其林 台北米其林指南 周永暉 觀光局 魚市場 摘星

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