台北米其林／LONGTAIL續拿一星！　主廚林明健：做好每一天

記者黃士原／台北報導

來自香港、非科班出身的主廚林明健，在台灣開設了3家餐廳，其中LONGTAIL Restaurant ＆ Bar在第二年的台北米其林指南中再度拿到一星。對於摘星，日前接受採訪時，林明健表示以平常心看待摘星，在餐廳經營與主廚工作上，是跟自己比賽，保持著做好每一天的心態，每一天都要比昨天更好。

＞＞＞更多台北米其林秘辛在這裡

▲LONGTAIL在2019台北米其林獲頒一星，主廚林明健上台領獎。（圖／記者林敬旻攝）

一年前剛拿到米其林一星時，林明健曾說，這是對整個餐廳團隊一個很大的肯定與鼓勵，而對他來說也是一件很開心的事；一年後，林明健說，摘星後他用平常心來看待，每天都是跟自己比賽，做好每一天，然後每一天都進步一點，「今天比昨天更好」。



▲LONGTAIL主廚林明健。(圖／記者黃士原攝)

談到在台北米其林指南摘星後對餐廳最直接的影響，國際能見度提高，來用餐的國外客人變多，比例上增加到30%到40%。此外，也是因為摘星，林明健多了許多國際邀約，像是為新加坡、上海的米其林指南慶祝晚宴各做一道菜，也到泰國曼谷餐廳客座，也此多交了許多志同道合的朋友，多了合作可能性。另外，林明健也提到，5月即將受邀到澳洲雪梨四手客座，還是因為該餐廳主廚來LONGTAIL用餐而成為朋友。





▲LONGTAIL indoor-bar area吧檯的西班牙幾何花磚充滿殖民地風格。（圖／LONGTAIL Restaurant & Bar提供)





▲營業到凌晨2點的LONGTAIL Restaurant & Bar。（圖／LONGTAIL Restaurant & Bar提供）● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

除了對餐廳及自己的影響，林明健覺得米其林指南對於台灣還有正面的影響─吸引到歐美遊客，他舉例說，過去歐美國家的旅客來亞洲旅行時，在行程的規劃上可能因為台北米其林指南而來台灣(或台北)多留幾天，感受台灣的在地風景，同時台灣的夜市、小吃等美食文化也有機會推廣出去，甚至發現台灣還有更多美麗的風景，像是太魯閣國家公園等。



至於對於台灣餐飲，林明健覺得米其林指南來台北有很正面的影響，他感覺到很多主廚們更積極去做好每一道菜、餐廳也會把服務做好。不過，林明健笑著說，其實最大的好處是大家，會有愈來愈多好吃的餐廳、不一樣風格的餐廳。





▲澳洲菲力牛排、胡蘿蔔、麻辣醬、蒜苗。(圖／LONGTAIL Restaurant ＆ Bar提供)



對於其他想要摘星的餐廳老闆或主廚，林明健則是建議：「不要想！」不要想說要拿星，把每天該做的事情做到更好，像是把菜做得更好，把服務做得更好，每一方面的細節都做好。林明健認為把事情做好，好的東西就會跟著來，「把事情做好才是最重要。」





▲香港「Cô Thành」餐廳經營者Brian Woo到LONGTAIL Restaurant ＆ Bar客座菜色，充滿酸香鮮辣。（圖／LONGTAIL提供)