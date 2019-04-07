ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

台中超狂冰品專賣店　綠豆沙＋巧克力冰淇淋尬出新滋味！

ETtoday餓勢力

文／Sharelife分享生活

如同其店名【2 in One】的代表作就是兩種不同的冰品通通擠在一個容器裡，這樣特色的作法，讓你一口冰淇淋、一口濃郁冰沙，兩種願望一次滿足！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

沒有豪華的裝潢，沒有精美的包裝，【2 in One】只用最天然美味的手工冰品來決勝負。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

【2 in One】先前開在東海藝術街，以天然好吃、CP值又高為特色，在那打響了名號，當初搬來大墩十四街時，也讓學生們哀號說「再也吃不到了怎麼辦哪」。搬到大墩十四街後，靠著口碑的傳遞很快就有了大批的粉絲。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲獨特的吃法，讓你一次擁有雙重享受。
為了打破冰淇淋給人負擔的刻板印象，【2 in One】主打「天然食材、手工製作」，不添加色素與化學添加劑是必要的，就連食材水果的選用也不馬虎，親自跑遍全台大大小小的產地，只為了找到那理想的食材！

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲絕不買加工半成品，所有步驟都自己來！
由於獨特的製法加上對於天然的堅持，【2 in One】冰淇淋的口感可是相當不同的唷，少了一種綿密，有著近似於「雪酪」的感覺，雖然口感不如冰淇淋的綿密，可是清爽程度也非冰淇淋能及，而且熱量偏低，飽含水果成份，真能說是健康滿點。

【綠豆沙＋巧克力冰淇淋】

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

綠豆沙＋巧克力，兩位個性強烈的產品搭在一起，看似會有衝突感，但卻意外地合適呢。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

巧克力使用純可可來製造，口味微苦後回甘，還吃得到一粒粒的巧克力豆呢。搭配著甜度不高但香氣濃郁的綠豆沙，會先嚐到可可的香氣，綠豆的風味隨之而來，兩者交融在口中，層次相當分明。

【桑椹冰沙＋檸檬冰淇淋】

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

桑椹成熟於4-5月間，【2 in One】當然也把握產季，做出了【桑椹冰沙】，微酸微甜的桑椹，很適合搭上酸溜溜的檸檬冰淇淋，一口酸一口甜，這組合根本就是絕配呀。

【無花果口味】

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

一般人對於無花果的認識，大多來自外國進口、皺巴巴的果乾，可以做果醬、當甜點，不過新鮮的無花果風味清甜淡雅，【2 in One】還特別連皮帶肉的一起加進去，果香之餘還散發著淡淡青草香，這樣的口味可是在別的地方沒試過呢。

【草莓口味

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

老闆娘說到：水果口味的冰淇淋，就是要做到「比新鮮水果還要好吃」，不然為何不吃水果就好呢？

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲草莓純度更是高達80％，酸甜的比例也是拿捏的恰到好處！
【蘋果口味】

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

蘋果可是很挑季節吃的，所以在不同的產季【2 in One】會選用不同國家所產的蘋果，不同時期來吃這個口味，都會有不同的驚喜。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）
▲每一口都有果粒呢！
今年夏天想來點不一樣的冰涼體驗嗎，嚴選食材、當季水果，安心健康的冰品都在這裡，【2 in One】就是要給你更多，講究的冰品迷們千萬別錯過。

【2 in One冰淇淋專賣店】

地址：台中市南屯區大墩十四街170號
電話：04 2310 3189
營業時間：11:00-20:30
粉絲專頁：https://bit.ly/2FmZRRN

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此

關鍵字： 2 in One Sharelife分享生活 台中美食 南屯美食 冰淇淋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

日本中部國際機場9月開收保安服務費

旅館偷拍案件增加！專家曝2招自保

台南炭烤土司攤必吃芋泥肉鬆三明治

蘆洲人氣漢堡咬下會炸出濃郁花生醬

只要20元！高雄隱藏版古早味蛋餅

桃園大湖紀念公園整片紫藤花超浪漫

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

新竹創意義法料理來一杯初吻的味道

一天僅5碗！台北丼飯肉滿到炸出來

8顆65元！台中人捨不得分享的湯包

熱門行程

最新新聞更多

「非我邦交國不准去」　陸旅遊資訊全刪

綠豆沙＋巧克力冰淇淋尬出新滋味！

任你吃！高雄披薩吃到飽有16口味

爽玩澎湖！3天2夜行程懶人包公開

新北一日遊完美提案！茶園、水舞秀

「2019台北米其林」掌聲響起！

美術班學生X數學老師磨合3年作品

只要20元！高雄隱藏版古早味蛋餅

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366