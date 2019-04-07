台中超狂冰品專賣店　綠豆沙＋巧克力冰淇淋尬出新滋味！

文／Sharelife分享生活

如同其店名【2 in One】的代表作就是兩種不同的冰品通通擠在一個容器裡，這樣特色的作法，讓你一口冰淇淋、一口濃郁冰沙，兩種願望一次滿足！

沒有豪華的裝潢，沒有精美的包裝，【2 in One】只用最天然美味的手工冰品來決勝負。

【2 in One】先前開在東海藝術街，以天然好吃、CP值又高為特色，在那打響了名號，當初搬來大墩十四街時，也讓學生們哀號說「再也吃不到了怎麼辦哪」。搬到大墩十四街後，靠著口碑的傳遞很快就有了大批的粉絲。





▲獨特的吃法，讓你一次擁有雙重享受。



為了打破冰淇淋給人負擔的刻板印象，【2 in One】主打「天然食材、手工製作」，不添加色素與化學添加劑是必要的，就連食材水果的選用也不馬虎，親自跑遍全台大大小小的產地，只為了找到那理想的食材！





▲絕不買加工半成品，所有步驟都自己來！



由於獨特的製法加上對於天然的堅持，【2 in One】冰淇淋的口感可是相當不同的唷，少了一種綿密，有著近似於「雪酪」的感覺，雖然口感不如冰淇淋的綿密，可是清爽程度也非冰淇淋能及，而且熱量偏低，飽含水果成份，真能說是健康滿點。



【綠豆沙＋巧克力冰淇淋】

綠豆沙＋巧克力，兩位個性強烈的產品搭在一起，看似會有衝突感，但卻意外地合適呢。

巧克力使用純可可來製造，口味微苦後回甘，還吃得到一粒粒的巧克力豆呢。搭配著甜度不高但香氣濃郁的綠豆沙，會先嚐到可可的香氣，綠豆的風味隨之而來，兩者交融在口中，層次相當分明。



【桑椹冰沙＋檸檬冰淇淋】

桑椹成熟於4-5月間，【2 in One】當然也把握產季，做出了【桑椹冰沙】，微酸微甜的桑椹，很適合搭上酸溜溜的檸檬冰淇淋，一口酸一口甜，這組合根本就是絕配呀。



【無花果口味】

一般人對於無花果的認識，大多來自外國進口、皺巴巴的果乾，可以做果醬、當甜點，不過新鮮的無花果風味清甜淡雅，【2 in One】還特別連皮帶肉的一起加進去，果香之餘還散發著淡淡青草香，這樣的口味可是在別的地方沒試過呢。



【草莓口味】

老闆娘說到：水果口味的冰淇淋，就是要做到「比新鮮水果還要好吃」，不然為何不吃水果就好呢？





▲草莓純度更是高達80％，酸甜的比例也是拿捏的恰到好處！



【蘋果口味】

蘋果可是很挑季節吃的，所以在不同的產季【2 in One】會選用不同國家所產的蘋果，不同時期來吃這個口味，都會有不同的驚喜。





▲每一口都有果粒呢！



今年夏天想來點不一樣的冰涼體驗嗎，嚴選食材、當季水果，安心健康的冰品都在這裡，【2 in One】就是要給你更多，講究的冰品迷們千萬別錯過。



【2 in One冰淇淋專賣店】



地址：台中市南屯區大墩十四街170號

電話：04 2310 3189

營業時間：11:00-20:30

粉絲專頁：https://bit.ly/2FmZRRN

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）