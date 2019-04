台中超狂冰品專賣店　綠豆沙＋巧克力冰淇淋尬出新滋味！

文/Sharelife分享生活

如同其店名【2 in One】的代表作就是兩種不同的冰品通通擠在一個容器裡,這樣特色的作法,讓你一口冰淇淋、一口濃郁冰沙,兩種願望一次滿足!

沒有豪華的裝潢,沒有精美的包裝,【2 in One】只用最天然美味的手工冰品來決勝負。

【2 in One】先前開在東海藝術街,以天然好吃、CP值又高為特色,在那打響了名號,當初搬來大墩十四街時,也讓學生們哀號說「再也吃不到了怎麼辦哪」。搬到大墩十四街後,靠著口碑的傳遞很快就有了大批的粉絲。





▲獨特的吃法,讓你一次擁有雙重享受。



為了打破冰淇淋給人負擔的刻板印象,【2 in One】主打「天然食材、手工製作」,不添加色素與化學添加劑是必要的,就連食材水果的選用也不馬虎,親自跑遍全台大大小小的產地,只為了找到那理想的食材!





▲絕不買加工半成品,所有步驟都自己來!



由於獨特的製法加上對於天然的堅持,【2 in One】冰淇淋的口感可是相當不同的唷,少了一種綿密,有著近似於「雪酪」的感覺,雖然口感不如冰淇淋的綿密,可是清爽程度也非冰淇淋能及,而且熱量偏低,飽含水果成份,真能說是健康滿點。



【綠豆沙+巧克力冰淇淋】

綠豆沙+巧克力,兩位個性強烈的產品搭在一起,看似會有衝突感,但卻意外地合適呢。

巧克力使用純可可來製造,口味微苦後回甘,還吃得到一粒粒的巧克力豆呢。搭配著甜度不高但香氣濃郁的綠豆沙,會先嚐到可可的香氣,綠豆的風味隨之而來,兩者交融在口中,層次相當分明。



【桑椹冰沙+檸檬冰淇淋】

桑椹成熟於4-5月間,【2 in One】當然也把握產季,做出了【桑椹冰沙】,微酸微甜的桑椹,很適合搭上酸溜溜的檸檬冰淇淋,一口酸一口甜,這組合根本就是絕配呀。



【無花果口味】

一般人對於無花果的認識,大多來自外國進口、皺巴巴的果乾,可以做果醬、當甜點,不過新鮮的無花果風味清甜淡雅,【2 in One】還特別連皮帶肉的一起加進去,果香之餘還散發著淡淡青草香,這樣的口味可是在別的地方沒試過呢。



【草莓口味】

老闆娘說到:水果口味的冰淇淋,就是要做到「比新鮮水果還要好吃」,不然為何不吃水果就好呢?





▲草莓純度更是高達80%,酸甜的比例也是拿捏的恰到好處!



【蘋果口味】

蘋果可是很挑季節吃的,所以在不同的產季【2 in One】會選用不同國家所產的蘋果,不同時期來吃這個口味,都會有不同的驚喜。





▲每一口都有果粒呢!



今年夏天想來點不一樣的冰涼體驗嗎,嚴選食材、當季水果,安心健康的冰品都在這裡,【2 in One】就是要給你更多,講究的冰品迷們千萬別錯過。



【2 in One冰淇淋專賣店】



地址:台中市南屯區大墩十四街170號

電話:04 2310 3189

營業時間:11:00-20:30

粉絲專頁:https://bit.ly/2FmZRRN

