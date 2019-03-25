「桃園第一間美術館」山丘造型超美！桃紅CIS票選出爐

▲桃園青埔區的「桃園市立美術館」已完成基本設計，正進行細部設計 。（圖／桃園市政府新聞處提供，以下皆同）

記者彭懷玉／綜合報導

桃園即將誕生第一座美術館！桃市政府25日宣布，位於青埔區的「桃園市立美術館」已完成基本設計，正進行細部設計，恰逢3月25日是美術節，市府也宣布視覺識別系統（CIS）票選活動出爐，由設計總監陳永基奪得。

長13公尺、寬8.2公尺、高5.5公尺的美術願景館，是桃美館第一期工程，預計今年7月完工；以山丘為造型的主體場館則為第二期工程，整體工程預計於2022年完工，模擬圖去年11月公開後讓不少桃園人超期待。





▲以山丘為造型的主體場館則為第二期工程，整體工程預計於2022年完工 。

桃園市長鄭文燦表示，CIS由獲獎無數的設計總監陳永基雀屏中選，他的設計結合了桃美館建築的「山丘」特色，也同時兼容城市內在、國際視野與未來想像，充分展現時尚魅力；今日也同步公布由市民票選出的108年度代表色「桃園紅」，將結合CIS運用於相關文宣和文創品上，讓桃美館識別更生活化，成為更貼近市民的美術館。

▲桃園市立美術館「Taoyuan Museum Of Fine Arts」模擬圖出爐，令不少民眾十分期待完工的樣貌 。

設計總監陳永基表示，桃園市立美術館作為台灣美術館的國門，CIS設計以簡約現代主義字體塑型「TMOFA」，融合桃園市立美術館建築「山丘」意象設計，以「T」代表桃園、「M」代表美術館、「OFA」的幾何形狀則象徵3小館彈性的多功能運用，表現1大館帶領3小館的設計概念，賦予「Taoyuan Museum Of Fine Arts」更深層的意涵，也希望展現專業且歷久彌新的設計，提升國際高度，讓桃園市民、台灣人民，甚至國外旅客都能透過桃美館認識桃園文化。

▲設計總監陳永基解釋「桃園市立美術館」CIS意涵 。