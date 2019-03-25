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還願場景阿嬤級花磚浴缸！宜蘭老宿舍改建文青客棧一晚只要650

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▲宜蘭神農青舍。（圖／神農青舍提供）

▲宜蘭神農青舍試營運中。（圖／神農青舍提供，下同。）

旅遊中心／綜合報導

文青們快打包出發宜蘭！歷史建築改建的背包客棧「神農青舍」正式試營運，復古花磚、灰色牆面、綠色植栽每個小細節都是驚喜，如同設計型精品旅店高質感風格打造卻是小資價，5月底前背包客房一人650元、雙人客房1500元就能入住，CP值破表。

▲宜蘭神農青舍。（圖／神農青舍提供）

▲5月底前背包客房一人650元。

▲宜蘭神農青舍。（圖／神農青舍提供）

▲雙人客房1500元，平均一人只要750元。

已在神農路有60年的糧食局宿舍，如今變成全新的旅宿空間再次重生，神農青舍房型共有三種，為男跟女各別專用背包客棧房型，另一種專為雙人旅伴設計的雙人客房。為了不破壞原始隔間，神農青舍用綠色植栽來中和灰牆水泥的冷度。客棧老房結構、老花磚、木屋頂、古傢俱處處都能感受台灣民國五〇年代風貌，就連浴缸都是現在最夯復古恐怖遊戲中《還願》引起話題的阿嬤家花磚浴缸。

▲宜蘭神農青舍。（圖／神農青舍提供）

▲用綠色植栽來溫暖灰冷色調。

▲宜蘭神農青舍。（圖／神農青舍提供）

▲台灣老房特色之一超陡樓梯。

▲宜蘭神農青舍。（圖／神農青舍提供）

▲阿嬤家會出現的復古花磚浴缸。

神農青舍展現藝文微型聚落，以神農食、神農居及神農選作為三大主題，神農居就是住進客棧裡；神農食則是品嚐在地好食的餐酒館；神農選則是特選店與每週週末會舉辦的九十巷市集，讓旅人來到這有吃、有住、有玩真正認識老宜蘭。

神農青舍
地址： 260宜蘭縣宜蘭市神農路二段96號

關鍵字： 宜蘭旅遊 特色民宿 神農青舍

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