湖畔秘境日式老屋喝杯茶、古隧道探險　南投車埕放空一日遊

▲南投車埕被譽為秘密花園。（圖／取自日月潭國家風景區官網）

旅遊中心／綜合報導

車埕位於南投縣水里鄉明潭壩頂下方，在日治時代是重要的運糖樞紐，也是現今集集鐵路支線的最終站，除了鐵道迷慕名朝聖，好山好水古、古樸清幽的小城鎮氛圍也成了都市人躲避塵囂的最好秘境，來到車埕穿梭古隧道再到湖畔喝茶靜靜發呆，放空之旅就該這麼安排。

＊車埕車站

地址： 553南投縣水里鄉民權巷2號

▲南投車埕古隧道。（圖／農業易遊網提供）

集集線全長29.7公里是台鐵支線中最長的一條鐵路，從二水站上車穿越第五座隧道後，由一片漆黑到光明，眼前景象如同進入桃花源，因此因車埕又有「秘密花園」之稱，古樸清幽。車埕火車站為日治時代產物，歷經歲月洗禮與921重創，現今的車埕站由原木重建獲得新生。

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＊車埕休閒農業區

地址： 553南投縣水里鄉車埕村高山巷22-2號

▲車埕休閒農業區。（圖／農業易遊網提供）

想體驗車埕的木馬歷史就到車埕休閒農業區內玩耍吧！木馬道是早期闢建給木馬通行的道路，利用木馬滑行載運原樹木下山的交通工具，而車埕木馬道驛站內有幾項還能見證當時木業發展的設施像是木馬與柴馬，小朋友可以坐在木馬上讓大人拖行。另外，園區內依造四季推出不同DIY活動，像是手作樟腦、香蕉麵、木工等。

▲當時的木馬原始運輸工具。（圖／取自車埕休閒農業區官網）

＊隱茶 STEAM

地址：南投縣水里鄉車埕村民權巷101-3號

電話：04 9277 6471

營業時間：平日10:00-18:00、假日10:00-19:00，週二公休※入內要脫鞋且需著襪子

▲湖畔夢幻茶館隱茶Steam。（圖／IG網友lin_chloe提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

來到車埕就絕對不能錯過「隱茶STEAM」，若說車埕是秘密花園，那麼隱茶STEAM就是秘密花園中的秘境，這間景觀餐廳就建在湖畔旁已有50年歷史，當山中雲霧繚繞時小木屋就像漂浮在湖面上，茶館名字內的STEAM就是取英文蒸汽之意，與泡茶時嬲嬲蒸氣與車埕雲霧環繞的意境相襯，望著180度絕美湖沏一壺茶發個呆，就是遊車埕最好的安排。

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▲轉角座位區能180度眺望湖畔景觀。（圖／IG網友lin_chloe提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）