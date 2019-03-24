事前申請才能進入！藏身大同大學秘密日式老宅邸、清幽庭院

▲大同大學志生紀念館為林家老宅邸。（圖／TatungFantasy授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



旅遊中心／綜合報導

校園裡竟藏著這麼美的小天地！大同大學校園內的志生紀念館已有近80年歷史，日式宅邸周遭老樹、長廊、庭院時光彷彿凍結般靜謐且神秘。一般民眾想要入內參觀也不簡單，需要上網事前申請，校方表示因為是歷史悠久的古蹟建築還是希望能控管人數來維護，讓古蹟盡可能保持最美樣貌。

▲氣派典雅的室內和室空間。



大同大學志生紀念館建於民國29年，原為大同大學創辦人林尚志先生及首任校長林挺生博士一家的居所，林家後代陸續遷出後成了人煙罕至的廢墟，也因如此這裡的綠意更加蔥鬱盎然。97年由協志工業振興會林蔚山理事長捐贈給校方後，重新整修古蹟活化校園，民國100重新開放成了大同大學史蹟館。

▲傳統的日式宅邸空間。



▲復古的老屋內部。

已有79年歷史的日式宅邸，石燈、石橋、日式庭院都充滿濃濃日式風情，因環境太美吸引攝影師前來外拍，不過日式庭院外景預約僅開放會員預約，5人以下預約需要有1位會員；10人以下預約需要有2位會員，同一時間段最高僅能容納20人，內部空間的和室，目前用來作為藝文展演空間使用，一般民眾若報名參觀則可入內，或是上網申請團體參觀導覽申請書後才能進入，嚴格控管維護古蹟。

▲許多攝影師外拍、婚紗團隊都希望在日式庭院取景。



校方強調雖開放場地租借，不過傾向於讓外界知道校園內有這片美麗風景而非租借場地，建築物是古蹟也是校區內產物，僅希望能提供更多有意義的用途像是提供展覽空間等等，也讓古宅能持續美麗下去。

志生紀念館

所在地點： 私立大同大學

地址：台北市中山區中山北路三段40號

＊詳細參觀、空間租借辦法請參照官網。