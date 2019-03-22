每道菜均結合小說書名　漢來美食推出瓊瑤宴　已售出5成



▲漢來美食推出瓊瑤宴。(圖／漢來美食提供)



記者黃士原／台北報導

高雄市政府觀光局愛情產業鏈活動一波接一波，由高雄愛情產業鏈總顧問瓊瑤，配合四月主題瓊瑤小說月推出「瓊瑤宴」，由高雄漢來美食承辦，結合瓊瑤文學作品與音樂藝術的美食饗宴，總桌數50桌目前已售出5成。

瓊瑤在高雄寫出了三部膾炙人口的小說「窗外｣、「煙雨濛濛｣及「幾度夕陽紅｣，漢來美食以此發揮巧思，推出煙雨濛濛六個夢、煙鎖重樓兩依依、夕陽紅照水雲間、卻上心頭千千結、火鳥燃燒碧雲天、窗外雁兒在林梢、還珠格格在水一方及紫貝殼紅塵作伴問斜陽我是一片雲8道菜式，從前菜到甜品，每道菜均結合2本小說書名，並運用食材、顏色、盤飾及料理手法，呈現書名意境。

煙雨濛濛六個夢(6道頭盤)，有老上海燻魚、梅漬彩色番茄、鳳梨醬鮮蝦、生抽煎烏魚腱、蒜苗白玉蘿蔔烏魚子、龍眼蜜油醋虱目魚沙拉。煙鎖重樓兩依依則是核桃木煙燻鮑魚帶子雙拼，以冷盤作法拌入蘆筍、杏菇片等鮮蔬，以玻璃盅為容器呈現。夕陽紅照水雲間是用1.8公斤石斑魚取肉炸成船型，取魚塊以宮保及避風塘兩種料理手法表現兩種不同口味，佐以青花菜、彩椒、紫洋蔥等鮮蔬，呈現美麗夕陽的意象。





▲菜色之一的火鳥燃燒碧雲天，燒烤斑鴿，以熱石襯底，上桌後點上焰火。

卻上心頭千千結是黑毛松阪豬燒心型白玉蘿蔔、百葉結、四季豆結及蒟蒻結。火鳥燃燒碧雲天是燒烤斑鴿，以熱石襯底，上桌後點上焰火，十分有意境。窗外雁兒在林梢是純手工小天鵝酥，內餡為鴨肝松露醬。還珠格格在水一方是八寶布袋鴨湯，燉煮如白玉珍珠般的雞頭米、蓮子、及銀杏等。紫貝殼紅塵作伴 問斜陽我是一片雲（甜品集），凍南瓜紫米布丁、紫白貝殼巧克力、紅豆餡驢打滾配甜菜根糖沙。

本次瓊瑤宴8道菜色也運用到高雄最新鮮的農產品及海鮮，如白玉蘿蔔、大寮紅豆、美濃南瓜及海港新鮮直送的海鮮，宴會當天也邀請高雄愛樂管弦樂團現場演奏經典電視電影組曲，讓參與宴會民眾一飽耳福。

瓊瑤宴將在4月22日晚上7點，於漢來大飯店國際宴會廳席開50桌，每桌10人售價18,800元(免收服務費)，即日起開始接受預訂，詳情請洽漢來大飯店訂席中心。

除了瓊瑤宴之外，漢來大飯店亦推出「瓊瑤主題房」，不但可眺望高雄港美麗夕陽，房內有多禎瓊瑤電影劇照環繞、耳熟能詳的主題曲播放，還準備了瓊瑤經典電視劇DVD、瓊瑤小說系列全集。