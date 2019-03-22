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日本期間限定「高空賞櫻」　17棵櫻花樹搬上58樓阿倍野展望台

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▲▼日本大阪阿倍野HARUKAS 300觀景台。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本大阪阿倍野HARUKAS 300觀景台將在23日推出期間限定高空賞櫻。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊中心／綜合報導

日本賞櫻無極限！除了名古屋樂高樂園用88萬積木拼成櫻花樹讓遊客驚艷，日本第一高樓「阿倍野HARUKAS」展望台也將在3月23日起把17棵真實櫻花樹般上300公尺高，一般展望台入場費即可欣賞，讓遊客能體驗特別的「空中賞櫻」。

▲日本阿倍野櫻花季。（圖／日本阿倍野提供）

▲阿倍野空中賞櫻活動示意圖。（圖／日本阿倍野提供）

阿倍野HARUKAS預計在櫻花季期間於58樓的天空庭園設置17棵真實的櫻花樹，為天空庭園染上粉紅色彩，現在登上阿倍野展望台除了能從300公尺高處眺望美景外，還可以高空為背景拍下滿開櫻花樹美照。此次設計的櫻花樹雖然是真花，不過官方表示也會加上人工花，讓旅客在櫻花季期間都能時刻捕捉到櫻花盛放美景。

▲阿倍野櫻花限定便當。（圖／取自官方IG《harukas300》）

▲阿倍野櫻花限定便當。（圖／取自官方IG《harukas300》）

另外，櫻花樹下野餐的浪漫定番在高空也可以享受，官方推出櫻花主題便當與飲料組合的「HARUKAS櫻花便當套餐」，以及冬日限定的鯛魚湯底關東煮及飲料喝到飽套餐，兩種套餐都包含展望台入場費，採事前預約制。配合櫻花季HARUKAS館內也有多項櫻花限定活動，像是阿倍野HARUKAS近鐵本店供應櫻花主題甜點、賞花便當；大阪萬豪都酒店豪華賞花便當以及天王寺公園草地廣場的外圍設置櫻花燈光表演等。

期間：2019年3月２3日（六）至 2019年4月14日（日）
地點：HARUKAS300（展望台）天空庭園58樓
營業時間：9:00～22:00（年中無休）
 

關鍵字： 日本旅遊 日韓風 賞櫻旅遊 阿倍野 HARUKAS

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