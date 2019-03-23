遊輪界的王者！公主遊輪亞洲唯一旗艦船 盛世公主號

圖、文／七逗旅遊網提供



2019年4月，全球最大的豪華遊輪品牌─公主遊輪旗下唯一的亞洲旗艦船「盛世公主號」要回到基隆港了！噸位高達143,000萬噸的盛世公主號，是亞洲唯一擁有2間與米其林主廚合作餐廳的遊輪，船上將近8成的客艙都擁有私人陽臺，每間客艙配有公主遊輪獨家的奢享床墊。盛世公主號還擁有海上最大的免稅購物空間、海上最大的露天電影院、海上最強表演廳、浪漫的海上天空步道、聲光水舞秀…，絕對讓您度過最精彩豐富的遊輪之旅！





▲盛世公主號噸位超過14萬噸，是公主遊輪唯一的亞洲旗艦船。（圖／公主遊輪提供）



夢幻的海上天空步道，是公主遊輪獨創的設施，而且只有旗艦級的遊輪才看的到。步道距離海平面39公尺，長8.5公尺，周圍透明的玻璃帷幕、全透明的玻璃地板，讓您可以看見零死角的療癒海景。白天，絕佳的自然光讓您不用後製、加濾鏡就能拍到夢幻美照，夜間，當橋身與船周遭閃爍迷幻的燈光，宛如一條連通海上不夜城的奇幻通道。





▲海上天空步道是船上熱門的打卡勝地。（圖／公主遊輪提供）



同樣只有公主遊輪才有的獨家設施，還有甲版上的星空露天電影院。盛世公主號將超大的LED螢幕搬上遊輪，打造出對台灣人而言相當新奇的露天電影院。晚間，當成群的星星現身夜空，您可以躺在泳池旁的長椅上，一邊享用爆米花，一邊欣賞大螢幕上精彩的影劇、音樂會、娛樂節目，或是仰望滿天的星星！另外，每晚9點，甲板上還有絢麗的聲光水影秀，搭配不同的旋律，讓您體驗懸疑、激昂或奇幻的視覺與聽覺饗宴！





▲踏上露天甲板，欣賞聲光水影秀、公主遊輪獨創的星空電影院。（圖／公主遊輪提供）



盛世公主號的夜晚不只如此！號稱海上最強娛樂表演廳的公主劇院高達3層樓，可容納700人，不管您坐在哪裡，都不必擔心被樑柱擋住視線。公主劇院的演出媲美紐約百老匯，並請來好萊塢頂尖的娛樂團隊，結合高科技的多媒體舞台技術，耗資600萬美元打造出連無人機也擔綱演出的海上歌舞秀《奇妙旅程》。





▲公主劇院精彩的演出令人回味無窮。（圖／公主遊輪提供）



喜歡名牌精品又精打細算的您，千萬別錯過盛世公主號的海上免稅購物區！面積高達1100平方公尺的公主商店是海上最大的免稅空間，進駐了Cartier、Bvlgari、Chopard、Swarovski…等眾多品牌，絕對讓您在海上就買好買滿，免到陸上再大包小包提上船！





▲盛世公主號擁有海上最大的免稅購物空間。（圖／公主遊輪提供）



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＊4/15-7/11基隆港出發

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石垣島3天、沖繩4天、沖繩.石垣島5天、鹿兒島.長崎6天、鹿兒島.釜山6天、長崎.釜山.麗水7天、長崎.麗水.濟州島7天

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