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兒童節好康！六福村「動物玩HEN大」　12歲以下免費

陳凱力

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▲兒童節好康！六福村「動物玩HEN大」　12歲以下免費。（圖／六福村提供）

六福村推出優惠活動，12歲以下兒童免費，父母享520優惠票價。（圖／六福村提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

萬眾矚目的六福村第二季慶典「動物派對」即將在兒童節連假前夕開鑼起跑！從4月3日至6月9日，為期68天的「動物派對-動物玩HEN大」，結合尋寶、生態導覽及動物行為豐富化的獨家精彩活動！因應兒童節連假，六福村推出12歲以下免費、同行父母享每人520元購票優惠，歡迎全家一起度過寓教於樂、滿載而歸的假期。

在野外棲息的野生動物，每天的生活習性與行為模式會因季節氣候、日夜週期、食物盈缺、躲避天敵等不斷變化，但在動物園內人工圈養的野生動物因擁有穩定的食物供給、單一的生活環境，社群間的互動局限，常因單調的環境與生活導致行為異常。因此，在人工圈養環境中應提供多元的環境與刺激，透過多元的變更動物場域環境、覓食方式，刺激動物發展出豐富與野生環境更相近的行為。

▲兒童節好康！六福村「動物玩HEN大」　12歲以下免費。（圖／六福村提供）

來自馬達加斯加的環尾狐猴團團圍繞在保育員精心設計的「超級電風扇」旁，賣力挖取水果放進嘴裡。可愛的動物們在專業的動物保育員團隊精心設計下，利用天然或廢棄的物品，結合動物們不同的習性，開發出多種動物專屬玩具物品，讓動物們在玩樂中覓食、在玩樂中激發原有的本能。

六福村還推出假日限定的獨家活動，讓遊客在動物園區的生態猴園中尋找被藏起來的「猴子竹筒飯」，尋獲竹筒的遊客即獲得「動物餵食體驗」的資格，協助將竹筒飯拋給猴子們吃，一旁也有動物保育員貼身解說靈長類動物小知識。

▲兒童節好康！六福村「動物玩HEN大」　12歲以下免費。（圖／六福村提供）

因應即將到來的兒童節假期，六福村也推出12歲以下孩童憑身分證件享免費入園，同行父母門票享一人520元的優惠票價。

一天玩不完怎麼辦呢？亞州第一座動物生態旅館六福莊針對親子遊客同步推出「Day&Night-動物玩HEN大」住房專案，於4月3日至6月8日入住，三人成行只要NT$12,500 +10%，除了豐富的早晚餐外，可享連續兩天無限制暢遊六福村主題樂園，入村兌換動物點心組以及住房小禮，晚上獨享以夜視鏡探察中庭動物的夜間活動，隔天再參加「草原歷險」體驗，近距離互動及觀察草食類與猛獸類動物，共同留下獨特的出遊回憶。

更多活動詳情與優惠歡迎至六福村官網http://www.leofoo.com.tw/village/
FB粉絲專頁http://www.facebook.com/leofoovillage
六福村官方線上購票系統https://leofoo.ticketeasy.com.tw/

▲兒童節好康！六福村「動物玩HEN大」　12歲以下免費。（圖／六福村提供）

關鍵字： 六福村 兒童節 免費 遊樂園

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