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直擊／百麗新船「雲豹輪」首航台中－馬公！神快？不暈？試乘結果公布！

點評：天氣好的話應該不錯啦........
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▲▼百麗航運「雲豹輪」啟航典禮。（圖／記者曹悅華攝）

▲百麗航運「雲豹輪」今首航台中－馬公。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華、楊詩益／台中報導、攝影

百麗航運新船「雲豹輪」今（22）日首航台中－馬公，號稱是全世界最快的高速客輪，擁有世界專利水下穩定控制系統，主打絕對不會暈船，引發熱烈討論。《ETtoday新聞雲》記者這回就要公布試乘心得，究竟沒吃暈船藥會不會暈？風浪大的時候船會不會晃？馬上公布結果！

▲▼百麗航運「雲豹輪」啟航典禮。（圖／記者楊詩益攝）

▲「雲豹輪」號稱是全球最快高速客輪，且擁有世界專利水下穩定控制系統，不用擔心會暈船。（圖／記者楊詩益攝）

全台第一艘持有國際航線證照的高速客輪－雲豹輪是百麗航運向澳洲知名船廠Austal訂購，為當下業界最新的高速客輪，載客數可達552人，以代表台灣國寶的雲豹 RIKULAU來命名。且安裝了Austal擁有世界專利的水下穩定控制系統，在風浪7級的海域，仍可穩定高速行駛，讓怕暈船不願到澎湖的觀光客，也能擁有不暈船的舒適體驗。

▲▼搶先體驗百麗航運雲豹輪。（圖／記者曹悅華攝）

▲《ETtoday新聞雲》記者今天都沒吃暈船藥，雖然風浪達到5級，但沒有明顯暈船徵兆。（圖／記者曹悅華攝）

今《ETtoday新聞雲》記者從台中港出發，目的地澎湖馬公，兩個人都沒吃暈船藥，途中風浪達到5級，感覺得出來該船已經比之前的船更加穩定，但礙於風浪實在太大，左右劇烈搖晃，所以多少還是有些微暈船，不過整艘船無人暈到嘔吐，相信若天氣良好、風浪許可，是去澎湖旅遊不錯的選擇。

▲▼搶先體驗百麗航運雲豹輪。（圖／記者曹悅華攝）

▲首航天氣不佳，從窗戶可以看到風浪狀況，一旦風浪達到7級，船就會停駛。（圖／記者曹悅華攝）

▲▼百麗航運「雲豹輪」試乘體驗。（圖／記者楊詩益攝）

▲船內螢幕可以看船行駛速度及時間。（圖／記者楊詩益攝）

百麗航運董事長藍俊昇先前曾提到，除了準備開航的台中、嘉義、高雄到澎湖，以及蘇澳到花蓮航線外，環島航線也在規劃中，甚至會有本島到廈門；船速最高時速70公里，嘉義到馬公1小時、高雄到馬公2小時、台中到馬公2小時10分鐘，蘇澳到花蓮1小時左右。

▲▼百麗航運「雲豹輪」試乘體驗。（圖／記者楊詩益攝）

▲圖為商務艙空間，位在客輪的第二層樓。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼搶先體驗百麗航運雲豹輪。（圖／記者曹悅華攝）

▲經濟艙空間也頗大，旅客可以起身走走。（圖／記者曹悅華攝）

而今天因為天氣不佳，為考量安全，船採慢速行駛，原先2小時的航程最後快4小時才抵達，雖然時間比預期久，但坐起來還算舒適，經濟艙及商務艙空間都很足夠，若覺得無聊可以起身走走，想喝飲料船上也有販賣鋁箔包果汁及汽水。不過平心而論，若民眾希望可以節省時間，不考慮價錢的話，飛機會是比較好的選擇，畢竟船比飛機更容易受天候因素影響，尤其最近東北季風頻繁，一旦達到7級風浪就會停駛。

▲▼搶先體驗百麗航運雲豹輪。（圖／記者曹悅華攝）

▲船內廁所明亮乾淨。（圖／記者曹悅華攝）

票價部分，藍俊昇透露，目前僅開放嘉義布袋往返澎湖馬公船票，在4月2日（試營運）前，不分年齡，往返布袋跟馬公要價600元，之後團體來回票價為1200元，官網訂購的話是每人1950元打8折，也就是1560元。如果本身走小資旅遊路線，又不害怕坐船的，不妨來體驗看看，是截然不同的感受，也能用另一個角度欣賞澎湖之美。

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