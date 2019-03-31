去澎湖玩吧！特搜「6景點」拍網美照　後寮天堂路藏一片秘境

點評：好美好想去！





文、圖／迴紋針



澎湖因為距離近，加上朋友的同事退休後跟老公回到家鄉自己蓋了一個比六星級還要舒適豪華的花園透天厝，讓我們每年幾乎都會去一次。不過每次去若只是去同一些景點難免沒有新鮮感，因此這一次特別上網找了一些特殊的景點。

網路上其實這樣的打卡秘境遊記很多，但這一篇文章是我唯一按圖索驥的參考文章，得向她致敬與道謝，同時也把自己親自走訪後的記錄寫下來。另外，也把之前去過但沒也寫文記錄的幾個景點也一併介紹一下。先看一下這次要介紹景點的地理位置，以下就以距離馬公由近到遠來介紹。







★山水沙灘、隘門沙灘、林投沙灘

嚴格說起來這三個沙灘都不是秘境，而是遊客如織的戲水場，只是因這一次還是有回訪，還是特別提一下。很推薦黃昏時來山水沙灘，可以拍到被夕陽染成金黃色的沙灘。













隘門沙灘與林投沙灘很近，可以排在一起。隘門沙灘不知道何時多了一個這樣的拍照裝置藝術，隘門，取「愛門」同音，很適合情侶一起來拍。林投公園裡有一家「及林春咖啡」，氣氛不錯，滿推薦的。









★澎湖奎壁山

奎壁山的「摩西分海」也不算秘境，但也是個近年來很火紅的景點，漲潮時礁石步道被掩蓋，退潮時露出，猶如摩西分海一般，上次來澎湖就已經去過了，但沒有寫文章介紹，這次就一併寫出來。

要去摩西分海，一定要先抓準潮汐時間，在退潮的時候才能沿著露出的礁石走到海上的小嶼。這個網站提供了漲潮退潮的時間，另外引述該網站加註的提醒：「摩西步道的開合時間受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響，因此建議您提早25─30分鐘到達」、「一切踏浪時間，請遵守官方相關規範與現場之官方人員引導」，請要去的朋友多注意一下囉！















★鎮海洋樓（又稱禮義廉恥洋樓）

鎮海洋樓在接下來要介紹的波浪堤防附近，開車距離不用五分鐘，兩個景點可以排在一起。不過實際上看過之後，鎮海洋樓現在是有人居住的，門口放了拖把水桶等清潔用具。而且附近拍照腹地狹隘，要拍洋樓全景一定要帶廣角鏡頭，不然會拍不進去。

個人覺得這個洋樓可去可不去，因為不能進去參觀，停留拍攝外觀的時間大概最多就 5～10 分鐘。要注意的是拍照時不要喧嘩免得打擾當地居民。這一張就是廣角鏡頭拍攝的。







下面這兩張就是用一般iphone鏡頭拍攝的，可以看的出來拍不進全貌。







這張站的角度要很斜才行。





★澎湖崎頭水族館附近的波浪堤防

看那位網友介紹的波浪提防很夢幻，她的照片也很小清新，但我實際走訪後，卻不如預期。主要是因為我沒抓準潮汐時間。崎頭水族館前方這一條寬廣的道路，將車小心停在路邊後，穿過行道樹林走上堤防，就會看到波浪堤防。







是不是抓錯時間？退潮退得太嚴重，海水太乾涸，失去了夢幻的感覺。但看原文說，漲潮時波浪堤防又會被淹沒，所以應該是退潮跟漲潮之間前來最好？

★後寮天堂路

這次最滿意的景點之一就是後寮天堂路。我們把車子停在岸邊的空地上，走下沙灘時便看到一個後寮秘境天堂沙灘的裝置，看起來有點像是「爽」字？





當天天氣非常好，海風徐徐所以不至於太炙熱，很慶幸自己運氣很好。





要想拍攝出碧海青天，若只用照相機內建的照相功能，顏色就無法拍得具有清涼感。建議嘗試用拍攝食物的app 「Foodie」 ，裡頭「清涼」模式的濾鏡，拍出來就會很像喝下檸檬通寧水那樣沁心！















這就是天堂路最熱門的彎曲堤防。







也可以到旁邊的豆腐岩走走，裡頭好多小魚喔！





★池西柱狀玄武岩 與 夢幻沙灘

這個柱狀玄武岩不如西嶼的大菓葉玄武岩那樣有名，不過看了網友文章介紹，說這個池西柱狀玄武岩最特別之處就是前面有一座養殖魚塭。這裡連澎湖當地的朋友都不曉得，可見是個多麼低調的景點啊XD 我們第一次來的時候剛好是滿潮，魚塭都被潮水蓋住，因此只看到玄武岩壁前的碎石堆。隔兩天不死心一大早算準潮汐時間再度跑來，剛好露出一半，如此也不算白費這一趟。







最好的取景是潮汐退得夠低，而拍攝者藝高人膽大，走到魚塭的石牆上，往玄武岩處拍攝，如此既可以拍到玄武岩壁，也可以照到它在水中的倒影。而且最好的時間應該是下午，因為我們來的時候太陽位於玄武岩壁的背後，拍起來就逆光了。











石牆太窄了，我們不敢走過去～







池西柱狀玄武岩的附近有另一個稱做「夢幻沙灘」的景點，這是澎湖朋友指點我們過來的。之所以稱為夢幻沙灘，也是因為漲潮時，白色的沙灘完全隱沒，退潮時才露出。這裡的沙非常細，而且潔白，也可以順便一遊。





如果來澎湖很多次，該去的、該玩得都玩過了，以上介紹的都是夏天來澎湖還可以去散步拍照的好去處。最後同場加映的是，在11月才有的「菊島花海節」，這個地景藝術活動在澎湖休憩園區（澎湖國家風景區管理處後方）舉辦，照片是104年拍攝的，我搜尋了一下好像不是每年都有？讓大家看看當年的照片，有沒有像是到了北海道呢？











迴紋針‧食攝旅行解百憂

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