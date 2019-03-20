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Street Churros插旗天母　天母店3/21開幕原味吉那圈買一送一

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▲Street Churros吉那圈。（圖／Street Churros提供）
▲Street Churros吉那圈。（圖／Street Churros提供）

旅遊中心／綜合報導

網紅網美人手一支的Street Churros吉那圈，現在天母也吃的到，Street Churros天母店3月21日正式開幕，當天原味吉那圈買一送一。

Street Churros吉那圈首度聯名La Menorquina頂級冰淇淋，全新商品「吉那冰淇淋夾心_Ice yo-yo」，口味高達十種以上，可自由變換滿足自己想要的口味，新商品只有天母店吃的到。

▲Street Churros吉那圈首度聯名La Menorquina頂級冰淇淋，全新商品「吉那冰淇淋夾心_Ice yo-yo」，口味高達十種以上，可自由變換滿足自己想要的口味，新商品只有天母店吃的到。（圖／Street Churros提供）
▲Street Churros吉那圈首度聯名La Menorquina頂級冰淇淋，全新商品「吉那冰淇淋夾心_Ice yo-yo」，口味高達十種以上，可自由變換滿足自己想要的口味，新商品只有天母店吃的到。（圖／Street Churros提供）

Street Churros吉那圈堅持全手工，以新鮮食材，滿足顧客對美食的要求，堅持現點現做，搭配五星大廚手藝，將西班牙傳統美食吉拿棒改良，並研發出創新的口味，使街頭美食品味層次再提升。而Street Churros吉拿圈專賣店登台後不斷推出新商品，除了這次的吉那冰淇淋夾之外，曾推出過吉拿漢堡、吉拿麻吉、聖誕阿啾、極厚拿鐵等新品。「

Street Churros Taiwan天母店
店址：台北市士林區天玉街38巷18弄6號

關鍵字： 美食快訊 Street Churros

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