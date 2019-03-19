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銘傳人大學回憶的味道！「學姐冰店」3月底收攤

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▲學姐冰店。(圖／取自學姐冰店
▲學姐冰店。(圖／取自學姐冰店 "學姐用心，冰入你心"粉絲專頁)

記者黃士原／台北報導

位於士林小東街的「學姐冰店」，對於許多銘傳大學台北校區學生們來說，是他們大學的回憶之一，不過在士林夜市開業26年的學姐冰店卻傳出只營業到3月底，讓許多從小吃到大的老顧客與銘傳人感到不捨，也有人相揪回去看學姐。

學姐冰店在1993時從大南路開始擺攤賣冰，因為老闆娘都是銘傳的校友，所以店名就叫「學姐冰店」，從開店到現在都是銘傳學生最愛的冰店，他們家的湯圓也是許多銘傳人的美好回憶。在26年期間，店的位置輾轉幾處，最後是落腳在小東街。只是陪伴著許多人成家立業的學姐冰店，即將在3月底後跟大家說再見。


▲學姐冰店的湯圓人氣也很高。(圖／取自學姐冰店 "學姐用心，冰入你心"粉絲專頁)

對於收掉26年的店，老闆娘在臉書上說到「終不敵現實的考量，於是，我們做出最艱困糾結的決定，2019年3月15日正式道別。」由於訊息傳出後，老顧客新朋友都來做最後的巡禮拍照，因此老闆娘把結束營業的日子延到3月底。

很多人都在問老闆娘下一步，老闆娘在臉書上透露可能會轉往測字占卜、塔羅牌或紫徽斗數。也有可能是老闆娘休息調適一下心情之後，或者再有機會出來再跟客人玩。

關鍵字： 美食情報 學姐冰店 士林美食

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