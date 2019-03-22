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好萌！首爾超夯打卡美食「景福宮餅」　咬下去炸出滿滿紅豆泥

點評：超可愛的啦＞＜
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▲首爾超夯打卡美食「景福宮餅」。（圖／記者陳羿妏攝）

▲店內的牆面設計，剛好讓客人可以拍出餵著王子享用景福宮餅的可愛景象。

記者陳羿妏／韓國報導、攝影

說到韓國街頭常見的點心，絕少不了糖餅、鯽魚餅，近期首爾超夯打卡點心「景福宮餅」你吃過了嗎？餅皮外表有著整個景福宮的樣子，大小適中，很適合買來外帶吃，更有許多人買回去做為伴手禮，此產品一出不僅吸引大批觀光客，連韓國本地人都搶著買，直呼：「太萌了！」

▲首爾超夯打卡美食「景福宮餅」。（圖／記者陳羿妏攝）

▲景福宮餅₩2500（台幣約68元）。

以樹薯粉作為餅皮的外表，咬下去的口感帶些嚼勁，內餡除了有濃郁的紅豆餡外，店家更加上滿滿核桃，讓顧客在享用景福宮餅的時候不只是吃到單調的紅豆餡，核桃讓整個景福宮餅的口感增添更多層次，而且吃起來也比較不膩口。

▲首爾超夯打卡美食「景福宮餅」。（圖／記者陳羿妏攝）

▲內餡有滿滿紅豆和核桃。

▲首爾超夯打卡美食「景福宮餅」。（圖／記者陳羿妏攝）

▲除了景福宮餅，店家也有販售飲料。

店家提供些許的內用座位、盒裝的販售，除了可買來邊走邊食用外，還能帶回去做為伴手禮。경복궁빵位於地鐵安國站一號出口出來，步行約莫七分鐘，由於景福宮餅販售地點靠近景福宮，因此想要前往的民眾可以將景福宮參觀行程一起排進，吃完景福宮餅再去真正的景福宮！

▲首爾超夯打卡美食「景福宮餅」。（圖／記者陳羿妏攝）

▲店門口便能看到顯眼的景福宮餅四個字，很容易可以找到店家。

경복궁빵

地址：서울 종로구 율곡로3길 72
時間：10：00－19：00

關鍵字： 경복궁빵 景福宮餅 景福宮 首爾美食 首爾旅遊 韓國旅遊

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