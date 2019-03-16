嘉義新港、民雄一日遊必去景點 有全台最大貓車站、最美星巴克

▲板陶窯交趾剪黏工藝園區有全台最大貓咪車站。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊中心／綜合報導

到嘉義除了走訪阿里山、賞紫藤花，在各個鄉鎮還有許多好玩景點等你發掘。離嘉義高鐵站很近的新港鄉與民雄鄉，就藏有全台最大的貓咪車站、全台最美星巴克！以下有整理出新港、民雄一日遊必去景點，趕快筆記下來吧。

▲板頭村交趾陶藝術村。（圖／記者蔡玟君攝）

板頭村交趾陶藝術村

位於嘉義新港的板頭村交趾陶藝術村，為了讓民眾能了解剪黏交趾陶這兩項工藝，因此運用村內的一座座圍牆，用剪黏交趾陶打造出一座座壁畫，壁畫融入農村意象，像是小朋友在田野間玩耍或牛隻務農情景，生動且活潑；在村內盡頭，更邀請藝術家利用堤防打造出一整面苦楝樹花海，成為村內必拍景點。

▲板頭村交趾陶藝術村堤防壁畫。（圖／記者蔡玟君攝）

▲板陶窯交趾剪黏工藝園區的櫻花樹。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，在村內還有一處「板陶窯交趾剪黏工藝園區」，不僅打造全台最大的貓咪車站，園方利用交趾陶與剪粘工藝打造一座座可愛的公仔或貓掌等可愛藝術裝置，或沿著建築脈絡打造一棵永遠盛開的巨型交趾陶櫻花樹，讓人也想隨著小女孩一起坐在樹上，享受眼前落羽松與人工湖交織而成的浪漫美景。

▲嘉義新港奉天宮。（圖／記者蔡玟君攝）

新港奉天宮

新港奉天宮是當地人心目中非常重要的廟宇，也是台灣著名的媽祖廟，來這裡除了祭拜媽祖外，另一大特色是新港奉天宮是少數將虎爺供奉於桌上的廟宇，可說是全台金虎爺的大本營，虎爺前方更設有「錢水」，民眾拜完虎爺後，可以拿一旁的夾鏈袋裝錢水和錢母依照指示回家在自己的財位上供奉，此外只要年滿20歲，並獲得聖筊，就可以獲得600元的虎爺發財金，是嘉義地區求財必去廟宇。

地址：嘉義縣新港鄉新民路53號

▲嘉義星巴克民雄門市。（圖／網友ig tsaishannon_ 提供，請勿任意翻攝，以免侵權）

民雄星巴克

民雄星巴克於2017年開幕後，立刻成為當地打卡拍照熱點！採用罕見的三角屋頂造型，再運用大量質感黑及暖色系的木頭色，顯得十分簡約典雅，整體建築風格就像是歐洲的教堂小屋，讓人可在濃醇咖啡香中，體驗不同的浪漫氛圍，彷彿置身在國外咖啡廳，立刻躋身為全台最美星巴克之一。

地址：嘉義縣民雄鄉建國路一段235號

▲菁埔貓世界 彩繪村。（圖／網友0117______提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲菁埔貓世界 彩繪牆。（圖／網友0117______提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

菁埔貓世界

由於民雄以前地名為「打貓」，因此菁埔社區以此為發想，將整個社區打造成一座貓咪彩繪村。在純樸農村的矮牆上，充滿著許多栩栩如生的貓彩繪，有互相依偎著的小貓、慵懶躺在碗裡的貓咪，更有在下雨天在蛙傘下躲雨的小貓，貓咪無辜的眼神，讓人看了同情心油然而生。而這裡的每隻貓咪到有不同的動作及外型，不論是走著或是坐著甚至是躺著的貓，都一樣吸引人的目光。

地址：嘉義縣民雄鄉菁埔138號(菁埔派出所)