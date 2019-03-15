立山黑部+粉蝶紫藤花 玩雪賞花一次滿足！

文／七逗旅遊網提供



春天，日本以繽紛的花海受到國內外旅客的歡迎，同時，立山黑部的巨大雪牆也是本季的一大亮點！根據往年的紀錄，雪牆最高可累積至20公尺，2019年的開山日為4/15，想要親臨現場狀況的雪牆，在4月中旬到6月上旬都能見到壯觀的雪牆。五福旅遊表示，近年以立山黑部為主題，發展各種旅遊路線，搭配不同的航班，將北陸、關西、關東地區的景點串連，將購物、賞花、輕井澤、泡湯等旅遊元素結合一起，讓您同時感受春季多元的日本！





▲立山黑部春季最大看點─巨大的雪牆（圖／五福旅遊提供）



在立山黑部全長90公里的登山路線中，最高海拔達到2500公尺，要觀賞立山黑部的雪牆，必須搭乘6種不同交通工具，有無軌電車、巴士、空中纜車、地下電纜車…等，讓您從空中、地面一覽立山黑部的美景。搭乘立山高原巴士抵達位在2450公尺、日本海拔最高的車站─室堂車站後，步行一會兒，就能抵達日本獨一無二、春季最令人期待的雪之大谷！一般而言，剛開山時，雪牆的高度平均可以達到10多公尺，甚至曾經出現20公尺的紀錄，驚人的視覺體驗讓人彷彿進入了白色的巨人國，您還可以親手觸摸白色的雪牆，感受它壯麗的存在。





▲搭乘纜車，立山黑部壯觀的山景盡收眼底。（圖／五福旅遊提供）



喜愛大自然、也喜歡購物的您，玩立山黑部，不妨順便來場血拼之旅！五福旅遊限定行程從名古屋出、入境日本，安排名古屋超好逛的榮町商圈享受充裕的自由活動時間。精品店、購物中心、3C賣場、藥妝店、日系女裝、可愛的雜貨飾品、24小時營業的唐吉軻德都聚集在這裡，還有全日本最大的地下街─「榮地下街」，當然也少不了饕客們最愛的鰻魚飯、味噌豬排、手羽先（炸雞翅）…等美食。





▲商場「Sunshine Sakae」外的摩天輪是名古屋榮町的地標（圖／shutterstock.com提供）



4月中旬至4月下旬，您還能在高山三之町古街遇見日本最粉嫩的春天。日式老街高山三之町古街被旅遊聖經《米其林綠色指南》選為3星景點，黑木格、低矮的木質民居一間接著一間，也難怪這裡被封為「小京都」。櫻花盛開時，河岸邊的中橋是賞花的好地點，也讓這片古樸的風景更添日式風味，彷彿懷舊電影中會出現的場景。



▲古色古香的高山三之町古街（圖／五福旅遊提供）

五福旅遊也提供您不同的選擇，安排從名古屋機場入境，先玩立山黑部、合掌村、兼六園…等北陸名勝，再遊關東足利紫藤花園、輕井澤、草津溫泉等地點。關東地區頗富勝名的足利紫藤花園，擁有一株150年的大藤，花季時，1000平方公尺的藤架上將會有一束束的紫藤花紛紛垂下，彷彿下了一場紫色的雨。另外，來對時間，還能巧遇夢幻的粉色、白色、金黃色的藤花隧道喔！





▲足利花卉公園的大藤浪漫指數破表（圖／shutterstock.com提供）

輕井澤的美受到「披頭四」的約翰・藍儂、文學家川端康成…等日本國內外名人的喜愛，一棟棟的洋式度假豪宅坐擁湖光山色，輕井澤也享有「東方小瑞士」的美稱。帶有歐式風格的舊輕井澤銀座通彷彿讓人進入了歐洲的小鄉村，眾多特色小店和美味的點心讓人回味無窮。





▲微涼的春天，來草津溫泉暖暖身子吧！（圖／shutterstock.com提供）



來日本怎能不泡湯！群馬縣的草津溫泉和有馬溫泉、下呂溫泉並列日本三大名泉。草津溫泉有三大亮點：整個溫泉區每分鐘湧泉量高達3萬6千公升、所有旅館及湯屋都使用純天然的草津溫泉泉水、強酸性的泉質有非常好的殺菌效果，也對消除疲勞、促進新陳代謝有強大的功效。

五福旅遊限定行程也特別安排欣賞「草津揉湯秀」，這是一種古老的表演，過去，當地民眾為了降低草津溫泉源頭─湯畑地區的溫泉水溫，利用長約1.8公尺的大木條不斷攪拌溫泉，讓溫泉降低到適合泡湯的溫度。過程中居民們還會唱著獨特的草津民謠、並跳起富有節奏的舞步。



推薦行程：

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