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台中私房IG打卡、野餐約會景點　東大公園九重葛花牆盛放中

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▲台中九重葛花海。（圖／攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲台中IG打卡熱點九重葛花牆。（圖／攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

旅遊中心／綜合報導

春日的街道上處處是風景，台中黃金風鈴木花開迷倒一票路人，近日在台中西屯中科園區的東大公園外面有一座長達400公尺的九重葛花牆，是當地人私房的花海景點，天然的桃紅色網美花牆背景免費拍。

▲台中九重葛花海。（圖／攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲整面牆九重葛花海爆發中。

中南部街道經常能見到九重葛身影，不少人家都會種植來裝飾庭院、花棚，不過通常較零散或數量較少，台中西屯中科園區的東大公園外的花牆可是長達400公尺，生命力旺盛的九重葛在光照下綻放豔麗的火紅色澤，整座牆面陷進一片桃紅色還有新人特地前來拍攝婚紗照，東大公園入口旁的轉角處花牆比較高，搭配鵝卵石牆面是拍美照的最佳打卡點。

▲台中九重葛花海。（圖／攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲公園入口轉角處是不少人造訪必拍視角。

趁著天氣好也很適合走進公園內野餐，清幽的生態公園裡種植許多台灣特色樹種，還有一座高架木棧道環繞著滯洪池，公園裡規劃許多木造涼亭可以坐下來休息野餐，不花錢的踏青約會也很浪漫。

▲台中九重葛花海。（圖／攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲高架的木棧步道。

▲台中九重葛花海。（圖／攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲公園內有許多座椅與涼亭可以坐下休息放空。

東大公園
地址：台中市西屯區東大路一段737號

＊以上圖片由攝影師《一起趴趴照》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。

關鍵字： 台中旅遊 花海旅遊

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