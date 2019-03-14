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櫻花和菓子免費DIY、逛日式古宅　烏山頭3月和風季秒飛日本

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▲八田與一紀念園區。（圖／取自《烏山頭水庫風景區》官網）

▲八田與一紀念園區和風小旅行。（圖／取自《烏山頭水庫風景區》官網）

旅遊中心／綜合報導

烏山頭水庫風景區將於3月16日至3月31日假日舉辦「烏山頭和風季」，將在八田與一紀念園區內進行，讓遊客不僅徜徉在日式古蹟裡還能聽樂器演奏、與聆賞古今、古琴，櫻花和菓子DIY教學體驗，旅人可安排ㄧ趟詩情又畫意的日式輕旅行。

▲八田與一蔦町和菓子。（圖／擷取自蔦町和菓子影片。）

▲赤堀宅蔦町製菓工坊可租借浴衣。（圖／擷取自蔦町和菓子影片。）

嘉南農田水利會會長楊明風表示，希望藉由此次和風季系列活動，讓遊客能體會原汁原味的東瀛風情，每週六上午10點邀請華之和音・尺八・日本箏樂團在八田與一紀念園區進行演奏；每週例假日上午11點與下午3點都會舉辦一小時的古琴演奏，知樂堂琴齋的古琴老師會分享歷史悠久的古琴文化。

▲台南蔦町和菓子。（圖／粉絲專頁《蔦町 和菓子》提供。）

▲美到捨不吃的櫻花和菓子。（圖／粉絲專頁《蔦町 和菓子》提供。）

另外，週末特別邀請蔦町製菓工坊首席師傅進行櫻花和菓子DIY體驗，每週日上午10點與下午2點各一場教學活動，一場活動限量20人，為每場活動開始前半小時於八田與一紀念園區赤堀宅門前活動看板前排隊領取號碼牌， 當天遊客不僅能體驗櫻花和菓子DIY的樂趣，也能品嘗自己動手做的和菓子。此外烏山頭和風季期間，即日起至3月底門票優惠價一人特惠100元。

▲八田與一蔦町和菓子。（圖／擷取自蔦町和菓子影片。）

▲自己DIY動手做。（圖／擷取自蔦町和菓子影片。）

＊櫻花和菓子免費DIY體驗活動
日期：3／17、3／24、3／31櫻花和菓子（10：00、14：00各一場活動）
※請務必遵守現場工作人員的指揮。
※以上活動因製作過程較為複雜，須滿12歲（含）以上才能參加。

＊八田與一紀念園區
地址：台南市官田區嘉南里68-2號
時間：上午 9：00～ 12：00、下午1：30～5：30；星期例假日開放時間：上午9：00、下午5：30（＊星期三休館）

＊蔦町製菓工
地點：西拉雅國家風景區烏山頭水庫八田與一紀念園區
地址：台南市官田區嘉南里66號
 

關鍵字： 烏山頭 台南旅遊

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