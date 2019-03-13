天母玻璃屋餐廳要收了　義瑪卡多義大利餐廳只營業到4/7



▲義瑪卡多義大利餐廳只營業到4/7。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

位於天母、有著美麗玻璃屋而在網路爆紅的IL Mercato義瑪卡多義大利餐廳，傳出只營業4月7日。不過結束營業的只有義瑪卡多義大利餐廳，隔壁的義瑪卡多義大利咖啡館與義瑪卡多台北101餐酒咖啡館仍是正常營業。對於餐廳結束營業，據了解，義瑪卡多純粹就是房租租約到期不續租。



結束天母的義瑪卡多義大利餐廳之後，目前義瑪卡多鄉還有義瑪卡多義大利咖啡館、義瑪卡多台北101餐酒咖啡館、義瑪卡多天母SOGO City'Super、義瑪卡多 TKM 義大利咖啡館、義瑪卡多大直餐廳、義瑪卡多內湖餐酒館、義瑪卡多光復餐酒館。不過據了解，義瑪卡多大直餐廳在合約到期後也不續約。





▲義瑪卡多也引進眾多義大利頂級食材與特色酒莊酩酒，擁有全台最大義大利酒窖。（圖／記者黃士原攝）

義瑪卡多致力於將道地義大利美食與飲食文化帶進台灣，找了10多名義大利的廚師團隊進駐餐廳，同時也引進眾多義大利頂級食材與特色酒莊酩酒，擁有全台最大義大利酒窖，其中有許多台灣顯少出現的義大利紅白酒，以及有義大利烈酒或義式白蘭地之稱的Grappa，這是在釀葡萄酒時所剩下的葡萄皮、肉、梗、子的葡萄渣做為原料所蒸餾出的烈酒，也因此拿下下2018紅蝦評鑑 Gambero Rosso最佳酒單餐廳。



▲義瑪卡多老闆希望將道地義大利美食與飲食文化帶進台灣。（圖／記者黃士原攝）