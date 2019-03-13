春遊坐看雲起時　美景盡在太平山

▲▼太平山國家森林遊樂區因位處雲霧盛行帶，春季氣溫變化大，現在正是觀賞雲海的最佳季節。（圖／羅東林管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

想要體驗騰雲駕霧的感覺嗎？不妨到太平山走一趟吧！海拔2千公尺的太平山國家森林遊樂區，因位處雲霧盛行帶，春季氣溫變化大，現在正是觀賞雲海的最佳季節。

羅東林管處表示，雲海的形成是由於地表水蒸汽因蒸散作用隨著氣流上升，在高空遇冷凝結成雲，因未達降雨程度但也無法再繼續上升，便在山谷處積聚而成。

雲海因通常在日出或是溫度上升之後，水蒸氣蒸發便會消失，所以在清晨日出前或是傍晚特別容易看到雲海。

太平山在初春是最容易看到雲海的季節，搭配周邊壯麗的山景，氣勢非凡，美不勝收，讓人彷彿置身雲端，想要觀賞這壯闊景致的民眾可要把握機會。

羅東林管理處推薦太平山觀賞雲海的地點有：望洋山、翠峰山屋、見晴步道、太平山莊、宜專一線22到24公里處。

但也提醒民眾，春季山區氣溫變化大，還是要做好保暖工作，因水氣旺盛容易起濃霧，行駛山區道路請注意行車安全。

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