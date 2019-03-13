ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

春遊坐看雲起時　美景盡在太平山

ETtoday旅遊雲

▲▼太平山國家森林遊樂區因位處雲霧盛行帶，春季氣溫變化大，現在正是觀賞雲海的最佳季節。（圖／羅東林管處提供，下同）

▲▼太平山國家森林遊樂區因位處雲霧盛行帶，春季氣溫變化大，現在正是觀賞雲海的最佳季節。（圖／羅東林管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

想要體驗騰雲駕霧的感覺嗎？不妨到太平山走一趟吧！海拔2千公尺的太平山國家森林遊樂區，因位處雲霧盛行帶，春季氣溫變化大，現在正是觀賞雲海的最佳季節。

▲▼太平山國家森林遊樂區因位處雲霧盛行帶，春季氣溫變化大，現在正是觀賞雲海的最佳季節。（圖／羅東林管處提供，下同）

羅東林管處表示，雲海的形成是由於地表水蒸汽因蒸散作用隨著氣流上升，在高空遇冷凝結成雲，因未達降雨程度但也無法再繼續上升，便在山谷處積聚而成。

雲海因通常在日出或是溫度上升之後，水蒸氣蒸發便會消失，所以在清晨日出前或是傍晚特別容易看到雲海。

太平山在初春是最容易看到雲海的季節，搭配周邊壯麗的山景，氣勢非凡，美不勝收，讓人彷彿置身雲端，想要觀賞這壯闊景致的民眾可要把握機會。

羅東林管理處推薦太平山觀賞雲海的地點有：望洋山、翠峰山屋、見晴步道、太平山莊、宜專一線22到24公里處。

但也提醒民眾，春季山區氣溫變化大，還是要做好保暖工作，因水氣旺盛容易起濃霧，行駛山區道路請注意行車安全。

相關訊息請見太平山官方FB粉絲團(http://www.facebook.com/tps100.forest/)、台灣山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw/)及太平山森林遊樂區專網(http://tps.forest.gov.tw/)即時發布。

關鍵字： 宜蘭 太平山森林遊樂區

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

影／奪命影像曝光！女走北車斑馬線　5秒後遭公車右轉輾爆頭慘死

影／媽媽送的20歲生日禮是186萬LEXUS　彰化富少開1年酒駕撞爛

成醫職場霸凌！他闖開刀房「猛砍護理師7刀」　體循師被判1年

新竹「詭異蜈蚣陣」？號誌燈故障20分鐘　機車停成「貪食蛇」

酒駕失控撞斷路燈　高雄男彈副駕「彎腰對折」痛苦抽搐

更新／北市百齡橋下「浮屍趴渠溝」！　詭母子倒旁邊草地

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

小資族馬爾地夫4月直飛詳細攻略

2019台東熱氣球嘉年華6月燈場

藏壽司土城金城路店4月下旬開幕

「全台最大紫藤花園」絕美花期公布

嘉義6間必吃人氣餐廳一次網羅

新店現做蔥油餅每口都有蔥＋芝麻香

法鬥拿鐵超萌！苗栗玻璃貨櫃屋餐廳

捷運中山站韓系史努比鬆餅

你選對了嗎？日本最新賞櫻預測出爐

全台10處海岸秘境讓你拍個夠

熱門行程

最新新聞更多

泰國6座機場航廈吸煙室已關閉

藏在吳興街中的典雅日式漢堡店

「老梅石槽」綠了！怕變禿頭勿踐踏

合歡山路段18時起「預警性封路」

10件出國前一天應該要做的事

春遊太平山坐看雲起時

杜鵑花季「自來水園區」16日免費玩

蹦出新滋味！肉燥泡麵3創新吃法曝

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366