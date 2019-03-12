別再只去墾丁、高美濕地！全台10處海岸秘境讓你拍個夠

文／Sharelife分享生活

台灣是海島國家，光是海岸線就超過一千公里，除了南投縣以及台北市不靠海，全台能夠看海的地方多到讓人數不清，想單純看海不看人，那就別再只去墾丁、高美濕地，小編整理10處秘境海岸，全台拍個夠。

雖然說，台灣最美的風景是人，但要是出遊時人山人海，總會喪失了興致，尤其在炎熱的夏季，幾個知名的海水浴場早已人擠人，ShareLife嚴選全台10處絕美海岸，想聽浪濤、來個看海的日子，就別漏勾囉。





▲圖片來源：eric.chin00



基隆；八斗子潮境海岸｜觀海、看雕塑，放空剛剛好

提到北部的海岸，多半是福隆海水浴場、白沙灣、龍洞等，其實，基隆也有著絕佳的海景，基隆八斗子半島的潮境公園本來是一片荒蕪，在海科館整理規劃之後，變成看海景的好去處，而「潮境」指的是寒、暖兩潮流混合處，觀海時，也能看見石縫中有不少海洋生物聚集。白天可以近距離欣賞番仔澳灣周遭海景、遠眺基隆山風光，夜晚還能看見海上漁家燈火熠熠，十分美麗。



地址：基隆市中正區北寧路369巷





▲圖片來源：shaochihuang



新竹；海山漁港｜攝影玩家的口袋名單，走道盡頭就是海

擁有大片海埔新生地的海山漁港，是台灣西北部最完整的濕地，更是只有常攝影的玩家才會知道的，漲潮時不少魚類洄游，適合垂釣、退潮時則能看見招潮蟹、鳥類在沙地棲息。而最適合的觀海位置，是走進港區內觀海平台，兩層樓高的平台，幾乎已經接近出海口，讓人彷彿在海上遊走、散步。



地址：香山區海山里西濱公路旁





▲圖片來源：CairnsWei



苗栗；好望角｜風車聲、海浪聲、火車聲交織成海洋交響樂

雖然地勢不高，但白沙屯北端的好望角，猶如苗栗版的高美濕地，海岸線旁成群列隊的風車，伴隨藍天緩緩轉動著，別只是在山頂上拍風車，順著樓梯走到觀景台，右邊有火車駛來、左邊是風車、正前方則是一大片海洋，各種聲音竄入耳中，像是專屬的海洋交響樂。



地址：苗栗縣後龍鎮





▲圖片來源：CairnsWei



台南；國聖燈塔｜最西端的燈塔，站在消波塊上看夕陽

如果說國境之南是恆春，那麼台灣最西端的燈塔，就是位在台南的國聖燈塔，這在GPS都很難定位的景點，想當然人也非常稀少。國聖燈塔雖然不能供遊客參觀，仍吸引不少人漫步在沙丘上，當夕陽西下，在消波塊、沙丘上看這金色蛋黃緩緩落入海平面，如果不能去日本，那就來台灣版的「鳥取砂丘」看落日，也是一種享受。



地址：台南市七股區北堤堤坊





▲圖片來源：spideraab



高雄；柴山海灘｜翻山越嶺看海岸

有別於西子灣、旗津海岸的喧囂，高雄柴山給人一種遠離都市的桃花源感受，柴山不只有猴子，還有一片秘境海岸，順著指標來到柴山漁港，再往南便能看見一處鮮為人知的海灘，或許是因為道路隱身在樹林、也或許不遠處就是軍事管制區，讓這海灘上沒有人聲，只有海浪拍打著碎石，坐在海灘上觀海，低頭一看，五顏六色的珊瑚石、貝殼，在陽光照耀下閃閃發亮，是柴山特有的美。



地址：高雄市鼓山區柴山大路



▲圖片來源：RexYang



屏東；萬里桐｜電影場景都在這，豐富潮間帶

相較於墾丁、白沙灣的熱情如火、位在西岸的萬里桐一直反而是浮潛玩家的私房景點，天然內灣屏障以及潮間帶，雖然不太適合光腳踩在上面，但可以看見不少生物穿梭其中。值得一提的是，這裡也是《海角七號》以及《新天生一對》電影拍攝點，搖曳的椰林與海岸，讓人一度錯以為來到國外，很有異國風情呢。





▲圖片來源：台東縣觀光旅遊網



台東；南田海岸親水公園｜台東最南端的鵝卵石海灘

台灣的海岸有沙岸也有岩岸，若是獨有的鵝卵石海岸，就非「南田海岸

」莫屬，沿著濱海地形而建的古道上，有著白黑色條紋的南田石，不過這些可不能當作伴手禮帶回去，旅人倒是可以走進公園，設有觀海台可以眺望太平洋，感受一下東台灣的海岸風情。



地址：台東縣達仁鄉南田村海邊





▲圖片來源：台東縣觀光旅遊網



台東；華源海灣｜南迴線上的秘境海灣

連接東西部的主要幹道，就是南迴線，出了蜿蜒山路後，映入眼簾的便是一條沿著海岸、風景優美的公路，位在太麻里南迴公路的華源海灣，因為海灘上有著漂流木打造的愛心與「平安」二字聞名，地處中央山脈與太平洋間，是觀賞日出的絕妙景點，碧海藍天與沙灘呼應著，讓人置身在南國熱帶氣息之中。



地址：台東縣太麻里鄉台9線395.5公里





▲圖片來源：花蓮縣觀光資訊網



花蓮；崇德海灘｜欣賞浪濤變化的曼妙舞姿

花蓮，好山好水好風光，這全台灣最大的縣市，也有著秘境海灘，位於崇德的崇德海灘，就是這樣的一個地方，順著崇德隧道景觀平台的石階，走向海灘，由砂石與礫石組成的崇德海灘，是花蓮觀賞日出的私房景點，層層浪花拍打在礫石上，看見太陽緩緩從海平面升起，將海面暈染成一片金黃，得親自走一趟才能體會那種感動。



地址：花蓮縣秀林鄉台9線182公里處





▲圖片來源：kaooscar_



這些美若仙境的海灘，都是因為少了人為的破壞，才能一直保持下去，若有機會走訪這些景點時，切記帶走的只有回憶和照片，讓這些秘境景點繼續展現它的美。

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）