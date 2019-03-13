文／七逗旅遊網提供
4月初的清明連假您決定要去哪？此時正是到日本賞櫻的好時機！看過關東、關西的櫻花不稀奇，來西日本賞櫻才是春天最特別的玩法。千萬別小看西日本的賞櫻景點，這裡隱藏著擁有3千株櫻花的神級美景、安藤忠雄建築大作與櫻花同框的景色，另外，海上鳥居、古城和櫻花的組合，更是您絕對不能錯過的春季景點！
▲錦帶橋是日本的賞櫻百選名所之一（圖／shutterstock.com提供）
錦帶橋河畔旁3千株的櫻花，彷彿一片粉色的水岸森林，密密麻麻的櫻花形成一條夢幻的隧道。而弧形的錦帶橋以高低起伏的美麗曲線貫穿了錦川河，不只妝點了這片水岸風光，也讓您能從不同的視角欣賞這片春日美景。另外，錦帶橋也是日本三大奇橋之一，長約200公尺的橋身竟然完全沒使用任何釘子，卻相當堅固，讓人嘖嘖稱奇。
▲千光寺公園遼闊的美景令人心曠神怡，這裡還是「戀人的聖地」喔！（圖／shutterstock.com提供）
春天，和錦帶橋同樣被選為日本賞櫻百選名所的千光寺公園，以超過1千株的櫻花擄獲所有櫻花迷的心！更棒的是，登上千光寺展望台，您能見到整片櫻花林圍繞在安藤忠雄設計的尾道市立美術館四周，以及遠方層次分明的山巒及瀨戶內海。
▲在櫻花的襯托下，宮島的景色彷彿上了一層浪漫的濾鏡，連朱紅色的鳥居也變得色調粉嫩。（圖／shutterstock.com提供）
廣島縣的宮島和仙台的松島、京都的天橋立並稱日本三大奇景。來宮島，當您看到可愛的小鹿穿梭在街上時，可別驚訝，這是屬於宮島的日常。而當春之女神拜訪，彷彿為宮島施展了夢幻的魔法，1900株的櫻花化身為粉色的仙子，與宮島最有名的海上神社─嚴島神社比拼誰才是這一季的人氣王。
▲滿開的櫻花讓松山城的春天成為一場美好的視覺饗宴（圖／shutterstock.com提供）
建於1627年的松山城，是日本三大連立式平山城之一。松山城由大天守閣與數個連接在一起的小天守閣組成，看起來氣勢十足。春天，松山城開滿了吉野櫻，讓這幅剛毅的風景變得溫柔起來，放眼望去，四處都是粉白色的櫻花，另人少女心大爆發。另外，汎佳旅行社特別安排在松山城搭乘纜車，纜車旁就是盛開的櫻花，從空中甚至還能欣賞伊予平野、石鎚山、瀨戶內海交織而成的美麗景致。
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清明連假就是要賞櫻！你不知道的西日本賞櫻名勝
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