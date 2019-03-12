ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

你選對日期了嗎？日本最新賞櫻預測　東京3/21、京阪3/24開花

ETtoday旅遊雲

▲▼京都平安神宮櫻花，日本賞櫻。（圖／記者蔡玟君攝）

▲京都平安神宮櫻花。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

日本即將迎來櫻花季節，日本氣象網站Wether News12日公布最新櫻花開花預測，東京預計21日就會開花，而大阪、京都開花日期則落在24日，以熱門景點來看，東京上野恩賜公園22日起就能賞櫻，而京都知名賞櫻景點嵐山，預估在3月28日左右櫻花才會開花。

▲▼日本新潟瓢湖、新發田城賞櫻。（圖／記者賴文萱攝）

▲日本新潟新發田城賞櫻。（圖／記者賴文萱攝）

日本氣象網站Wether News12日公布第5回櫻花開花最新預測，以賞吉野櫻的知名景點福岡舞鶴公園打頭陣，日本櫻花季從20日起正式開跑。該網站指出，今年九州櫻花打破休眠期可能會延遲，因此與往年相比，開花時間可能會略為延遲，西日本地區也有相同情況，而東日本地區開花時間則是與往年差不多，由於櫻花開花後，隔一周就會迎來滿開，因此預測4月上旬會是日本最佳賞櫻時候。

▲▼日本賞櫻預測。（圖／取自日本氣象網站Wether News）

▲日本各城市櫻花花開預測。（圖／取自日本氣象網站Wether News）

Wether News也公布各地櫻花開花預測日期，九州地區落在3月20至24日，四國地區則是3月22日，關西地區落在3月22至24日，關東地區為3月21日起，北陸地區較晚，金澤4月1日才會開花，而長野更是4月6日才會開花。若計畫4月中旬後賞櫻，則可以選擇日本東北地區，秋田、青森都約在4月16日後才會開花；而北海道最晚，札幌4月27日開花，櫻花最晚開花地點落在釧路，5月12日才有櫻花可看。

▲▼日本賞櫻預測。（圖／取自日本氣象網站Wether News）

▲日本各主要人氣賞櫻景點開花預測。（圖／取自日本氣象網站Wether News）

關鍵字： 賞櫻旅遊 日本旅遊 日韓風 日本賞櫻

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

嘉義6間必吃人氣餐廳一次網羅

合點壽司二號分店落桃園華泰

上帝的部落司馬庫斯粉紅櫻花美翻

法鬥拿鐵超萌！苗栗玻璃貨櫃屋餐廳

鬥炙原味炙燒牛排到中和開分店

東京「睡眠咖啡館」210元就能睡

「新竹人私藏賞櫻點」超有意境！

新永華夜市3/17正式開幕

苗栗佛門淨地裡的神祕櫻花景點

跟人擠人說再見！蘇澳2天1夜行程

熱門行程

最新新聞更多

恆春超人氣銅板小吃「蛋酥餅」！

你選對了嗎？日本最新賞櫻預測出爐

2019台東熱氣球嘉年華6月燈場

樂華夜市內五大神級小吃

業者推日本旅遊青年補助最高折8000

屏東復古風小村落裝置藝術超好拍！

小資饕客有口福　688元大啖A5和牛..

走入舊時光！高雄最老咖啡廳

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366