義大利最小國家公園「五漁村」　遊客穿夾腳拖就罰8.6萬

▲義大利五漁村之一的Manarola。（圖／翻攝自維基百科）

旅遊中心／綜合報導

全球各地觀光人潮過剩問題頻傳，現在還有因為觀光客到當地旅遊的穿著不當，讓知名景點決定對遊客祭出罰則。義大利面積最小的國家公園「五漁村」（Cinque Terre，也稱五鄉地），現在就宣布只要遊客前往當地觀光時穿著夾腳拖，就會祭出重罰，最高罰款2500歐元（約新台幣8.6萬元）。

▲義大利五漁村之一的Riomaggiore。（圖／翻攝自維基百科）

義大利五漁村包括蒙泰羅索阿爾馬雷（Monterosso al Mare）、韋爾納扎（Vernazza）、科爾尼利亞（Corniglia）、馬納羅拉（Manarola）及里奧馬焦雷（Riomaggiore）等5個村鎮，1997年被列為世界遺產，之後更被列為國家公園，是義大利最小的國家公園，蔚藍海景、色彩鮮豔繽紛的山城，絕美風光讓這裡每年都吸引超過200萬旅客造訪。

▲義大利五漁村之一的Vernazza。（圖／翻攝自維基百科）

由於五漁村延山而建，沿途都是階梯山路，如果想要細細欣賞每一座村落的小鎮風景，就只能靠徒步方式漫遊。但許多旅客為了方便，都僅穿夾腳拖就前往當地觀光，造成許多人最後因無法走下山，而必須依靠當地志工救援單位救下山，隨著相關案例越來越多，造成觀光問題，讓五漁村國家公園決定針對觀光客針對罰則。

▲義大利五漁村之一的Corniglia。（圖／翻攝自維基百科）

五漁村國家公園管理處表示，許多觀光客都以為他們是在海邊，但村落其實是沿山而建，因此初期會宣導，提醒旅客村落內都是山路，要求旅客不可以穿著夾腳拖和沒攜帶充足的水就來這裡觀光和健行爬山，之後就會針對此點來開罰。

▲義大利五漁村之一的Monterosso al Mare。（圖／翻攝自維基百科）

管理處表示，未來穿著夾腳拖到五漁村觀光的旅客，將被開罰50至2500歐元（約新台幣1735元至8.6萬元），預計從4月旅遊旺季來臨開始會正式實施。